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Испания
23 мая 2023, 02:17 | Обновлено 23 мая 2023, 02:23
127
0

В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал

Последовала реакция на расистский скандал

23 мая 2023, 02:17 | Обновлено 23 мая 2023, 02:23
127
0
В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Королевская федерация футбола Испании и ее судейский комитет отреагировали на произошедшее в матче 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал» (1:0).

Видеоарбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва не показал все нужные ракурсы рефери матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. В результате в компенсированное время игры с поля был удален только мадридец Винисиус Жуниор и не была дана оценка действиям игрока «Валенсии» Уго Дуро.

Сообщается, что 47-летний Вильянуэва пожизненно отстранен от выполнения обязанностей видеоарбитра.

Также есть сведения, что вскоре судейский комитет испанской федерации расстанется с еще несколькими представителями нынешнего судейского корпуса.

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Источник Marca
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