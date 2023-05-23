В Испании жестко наказали арбитра ВАР матча Валенсия – Реал

Королевская федерация футбола Испании и ее судейский комитет отреагировали на произошедшее в матче 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал» (1:0).

Видеоарбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва не показал все нужные ракурсы рефери матча Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа. В результате в компенсированное время игры с поля был удален только мадридец Винисиус Жуниор и не была дана оценка действиям игрока «Валенсии» Уго Дуро.

Сообщается, что 47-летний Вильянуэва пожизненно отстранен от выполнения обязанностей видеоарбитра.

Также есть сведения, что вскоре судейский комитет испанской федерации расстанется с еще несколькими представителями нынешнего судейского корпуса.