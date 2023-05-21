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  4. Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 17:46 |
2615
4

Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии

Киевляне отреагировали на видеообращение Серхи Роберто и Алекса Бальде

21 мая 2023, 17:46 |
2615
4
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевский футбольный клуб «Динамо» отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии».

Ранее к Серхи Роберто и Алексу Бальде также обратился донецкий «Шахтер».

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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zhyr
Цікаво, те звернення було з власної ініціативи, чи вказівка керівництва барси?
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+2
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Иван Иванов
говноклуб! (не Динамо)
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+1
Злий Глобинець
Судячи з тексту, не Барселоні. А тим двом типам.
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0
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