Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Киевляне отреагировали на видеообращение Серхи Роберто и Алекса Бальде
Киевский футбольный клуб «Динамо» отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.
«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии».
Ранее к Серхи Роберто и Алексу Бальде также обратился донецкий «Шахтер».
Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК «Барселона» переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті росії.#russiaisaterroriststate #disrespect @FCBarcelona pic.twitter.com/tuonEo9IPd— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) May 21, 2023
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