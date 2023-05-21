Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии

Киевский футбольный клуб «Динамо» отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии».

Ранее к Серхи Роберто и Алексу Бальде также обратился донецкий «Шахтер».