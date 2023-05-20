Комментатор MEGOGO Виталий Кравченко на испанском языке обратился к каталонской «Барселоне», игроки которой Алехандро Бальде и Серджи Роберто записали видео с приветствием к болельщикам рф:

«Пока россия бомбит ракетами мирные украинские города, убивает мирное население, наши герои гибнут, а обычные россияне за этим молча наблюдают или вообще поддерживают эту войну – «Барселона» записывает видео, на котором обращается к российским болельщикам и передает им поздравления.

Позор «Барселоне», Алехандро Бальде и Серджи Роберто за этот поступок. Мы видим поддержку всей Испании – оружием, словами, гуманитарной помощью и безгранично благодарны за нее. И да, мы видели видео, где президент «Барселоны» Жоан Лапорта обращается к украинцам со словами поддержки.

Но обращение Бальде и Роберто к российским фанатам – попытка усидеть на двух стульях. И мы это осуждаем. Сегодня я видел, как фан-сообщество «Барселоны», одного из самых популярных клубов среди украинских болельщиков – рушится на глазах. Это вина исключительно «Барселоны». Простите за мой акцент и произношение».

Комментатор MEGOGO: «Позор Барселоне! Их фан-сообщество рушится на глазах»