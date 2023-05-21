21 мая на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 36-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб явно тяжело настраивается на футбол. Одна сторона, болельщики, да и футболисты, празднуют, на что, безусловно, имеют право - заслужили, а в случае первых, еще и терпели десятилетиями. Другая часть, руководство и тренерский штаб, уже думают о будущем. Смущает то, что пока Лучано Спаллетти не продлил контракт, хотя и заявил, что хочет остаться. Кроме того, уже нужно думать о том, кого из раскрывшихся футболистов можно выгодно продавать (пишут о Киме и даже Осимхене), и пора вести переговоры с потенциальными новичками. Отсюда и спад в игре коллектива, что в основном в последнее время играл вничью. Впрочем, на Фиорентину дома получилось настроиться и отметить оформление титула 1:0. А вот с Монцей уже были 0:2, на нее настроя не хватило.

Интер

Команда находится в совсем ином игровом ритме, если сравнивать с Наполи. Тот, вылетев от Милана в Серии А, по сути, почивал на лаврах. А у черно-синих каждый матч был на вес золота, везде нужно было показываться результат. И ведь получалось отлично. И в кубке Италии, где в полуфинале выбили Ювентус - 1:0 дома после ничьей на выезде. И в Лиге чемпионов, где будто решили отомстить за партенопеи и оформили 2:0 на стартовом отрезке номинально домашнего поединка с россонери. Во вторник забивал только Лаутаро Мартинес - теперь он с компанией поборется с Манчестер Сити за Ушастого. При этом получилось прибавить и в Кальчо. Казалось, 1 очко в 5 поединках ставят крест на надежде финишировать в топ-4. Но потом нероверди выиграли 5 поединках подряд, в том числе у Ромы и Лацио.

Статистика личных встреч

Интер не проигрывает в 7 крайних поединках подряд. В январе он победил за счет единственного гола Джеко.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но если кому-то тут еще что-то нужно, так это гостям - ставим на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,89).