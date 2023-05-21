Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Наполи
21.05.2023 19:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 мая 2023, 02:40 |
15
0

Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 мая в 19:00 по Киеву

21 мая 2023, 02:40 |
15
0
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 36-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Клуб явно тяжело настраивается на футбол. Одна сторона, болельщики, да и футболисты, празднуют, на что, безусловно, имеют право - заслужили, а в случае первых, еще и терпели десятилетиями. Другая часть, руководство и тренерский штаб, уже думают о будущем. Смущает то, что пока Лучано Спаллетти не продлил контракт, хотя и заявил, что хочет остаться. Кроме того, уже нужно думать о том, кого из раскрывшихся футболистов можно выгодно продавать (пишут о Киме и даже Осимхене), и пора вести переговоры с потенциальными новичками. Отсюда и спад в игре коллектива, что в основном в последнее время играл вничью. Впрочем, на Фиорентину дома получилось настроиться и отметить оформление титула 1:0. А вот с Монцей уже были 0:2, на нее настроя не хватило.

Интер

Команда находится в совсем ином игровом ритме, если сравнивать с Наполи. Тот, вылетев от Милана в Серии А, по сути, почивал на лаврах. А у черно-синих каждый матч был на вес золота, везде нужно было показываться результат. И ведь получалось отлично. И в кубке Италии, где в полуфинале выбили Ювентус - 1:0 дома после ничьей на выезде. И в Лиге чемпионов, где будто решили отомстить за партенопеи и оформили 2:0 на стартовом отрезке номинально домашнего поединка с россонери. Во вторник забивал только Лаутаро Мартинес - теперь он с компанией поборется с Манчестер Сити за Ушастого. При этом получилось прибавить и в Кальчо. Казалось, 1 очко в 5 поединках ставят крест на надежде финишировать в топ-4. Но потом нероверди выиграли 5 поединках подряд, в том числе у Ромы и Лацио.

Статистика личных встреч

Интер не проигрывает в 7 крайних поединках подряд. В январе он победил за счет единственного гола Джеко.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но если кому-то тут еще что-то нужно, так это гостям - ставим на их победу при форе 0 (коэффициент - 1,89).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Валенсия – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Металлист 1925 – Металлист. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Наполи Интер Милан Наполи - Интер прогнозы прогнозы на футбол Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
Бокс | 20 мая 2023, 07:23 1
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни

Скандал произошел во время церемонии взвешивания перед шоу бокса

Не фанат. Стало известно, кто ударил арбитра в игре юниоров Руха и Львова
Футбол | 20 мая 2023, 23:23 0
Не фанат. Стало известно, кто ударил арбитра в игре юниоров Руха и Львова
Не фанат. Стало известно, кто ударил арбитра в игре юниоров Руха и Львова

Как сообщает KDK, прием из бокса к арбитру применил Евгений Михайлив

Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 21.05.2023, 00:15
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20.05.2023, 10:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Футбол | 20.05.2023, 19:07
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
Калинина – в финале турнира в Риме! Украинка в 3 сетах обыграла Кудерметову
19.05.2023, 19:31 57
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, Динамо впервые за 9 лет – без ЛЧ
19.05.2023, 21:55 18
Футбол
ЧМ по хоккею. Германия обыграла Австрию, Казахстан удивил Словакию
ЧМ по хоккею. Германия обыграла Австрию, Казахстан удивил Словакию
19.05.2023, 22:59
Хоккей
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
ФОТО. Ващук вступил в Нацгвардию Украины
19.05.2023, 17:05 6
Война
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
ВИДЕО. Большой скандал! Девин Хейни толкнул Ломаченко на взвешивании
20.05.2023, 02:45 23
Бокс
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
ФОТО. Велосипед и аплодисменты. Челси смакует бисиклету Мудрика
19.05.2023, 22:26 7
Футбол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
Один мяч до рекорда. Артем Довбик оформил очередной гол
19.05.2023, 15:21 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
ЛЕОНЕНКО: «Хочу показать людям, что Зинченко не такой, как все думают»
19.05.2023, 10:01 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности