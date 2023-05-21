21.05.2023 19:00 – FT 3 : 1
Италия21 мая 2023, 19:00 | Обновлено 21 мая 2023, 20:57
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Наполи – Интер. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 36-го тура Серии А
21 мая 2023, 19:00 | Обновлено 21 мая 2023, 20:57
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В воскресенье, 21 мая, состоится матч 36-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Интер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно посмотреть на MEGOGO.
«Наполи» уже досрочно выиграл чемпионат Италии. «Интер», в свою очередь, вышел в финал Лиги чемпионов 2022/23.
Наполи – Интер. Чемпион Италии vs финалист ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Гаэтано (Наполи).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
41’
Роберто Гальярдини (Интер Милан) получает красную карточку.
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