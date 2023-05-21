Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
«Лилль» набрал 63 очка и занимает 5-е место, «Марсель» – на 3-й позиции
В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1.
Счет открыл хавбек гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Голевую передачу ему вразрез на ход отдал украинский хавбек Руслан Малиновский.
После перерыва форвард хозяев поля Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счет, а победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.
«Лилль» набрал 63 очка и занимает 5-е место в Лиге 1. «Марсель» – на 3-й позиции (73 очка).
Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (81), Ланс (75), Марсель (73), Монако (65), Лилль (63), Ренн и Лион (по 59).
Лига 1. 36-й тур, 20 мая
Лилль – Марсель – 2:1
Голы: Дэвид, 50 (пен), Бамба, 72 – Клаусс, 29
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скандал произошел во время церемонии взвешивания перед шоу бокса
Девин Хейни толкнул Василия Ломаченко в грудь во время дуэли взглядов