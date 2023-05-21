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Чемпионат Франции
Лилль
20.05.2023 22:00 – FT 2 : 1
Марсель
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Франция
21 мая 2023, 00:23 | Обновлено 21 мая 2023, 01:06
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Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места

«Лилль» набрал 63 очка и занимает 5-е место, «Марсель» – на 3-й позиции

21 мая 2023, 00:23 | Обновлено 21 мая 2023, 01:06
285
1
Ассист Малиновского. Марсель проиграл Лиллю важный матч за топ-места
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле победил «Марсель» со счетом 2:1.

Счет открыл хавбек гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Голевую передачу ему вразрез на ход отдал украинский хавбек Руслан Малиновский.

После перерыва форвард хозяев поля Джонатан Дэвид с пенальти сравнял счет, а победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.

«Лилль» набрал 63 очка и занимает 5-е место в Лиге 1. «Марсель» – на 3-й позиции (73 очка).

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (81), Ланс (75), Марсель (73), Монако (65), Лилль (63), Ренн и Лион (по 59).

Лига 1. 36-й тур, 20 мая

Лилль – Марсель – 2:1

Голы: Дэвид, 50 (пен), Бамба, 72 – Клаусс, 29

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
50’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Клаус (Марсель).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Octopus
Это уже классика от Малиновского. Когда он получает высший балл от статистических порталов среди игроков, то его команда проигрывает или теряет очки. Так было много раз в Аталанте. То ли партнеры рылом не вышли, то ли его кто-то сглазил.
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