В субботу, 20 мая, проходит матч 36-го тура Лиги 1 между клубами «Лилля» и «Марселя».

На 29-й минуте встречи счет открыл Джонатан Клаусс. Голевую передачу на него отдал украинский футболист Руслан Малиновский.

Для Руслана это первый ассист в чемпионата Франции в за 18 матчей. Также на его счету 1 гол.

После первого тайма счет в матче «Лилль» – «Марсель» 1:0 в пользу «провансальцев».

ВИДЕО. Разрезал оборону. Малиновский оформил первый ассист в Лиге 1