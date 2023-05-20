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  4. ВИДЕО. Разрезал оборону. Малиновский оформил первый ассист в Лиге 1
Франция
20 мая 2023, 22:59 | Обновлено 20 мая 2023, 23:23
2053
1

ВИДЕО. Разрезал оборону. Малиновский оформил первый ассист в Лиге 1

Украинец отметился результативным действием в матче за «Марсель» против «Лилля»

20 мая 2023, 22:59 | Обновлено 20 мая 2023, 23:23
2053
1
ВИДЕО. Разрезал оборону. Малиновский оформил первый ассист в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 20 мая, проходит матч 36-го тура Лиги 1 между клубами «Лилля» и «Марселя».

На 29-й минуте встречи счет открыл Джонатан Клаусс. Голевую передачу на него отдал украинский футболист Руслан Малиновский.

Для Руслана это первый ассист в чемпионата Франции в за 18 матчей. Также на его счету 1 гол.

После первого тайма счет в матче «Лилль» – «Марсель» 1:0 в пользу «провансальцев».

ВИДЕО. Разрезал оборону. Малиновский оформил первый ассист в Лиге 1

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Руслан Малиновский видео голов и обзор Марсель Лилль чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник Sport.ua
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