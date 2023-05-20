Жирона – Вильярреал – 1:2. Отмененный гол Цыганкова после комбинации. Видео

В субботу, 20 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украинский футболист «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок, однако результативными действиями отличиться не смог.

На 70-й минуте Цыганков провел прекрасную комбинацию с партнером и забил гол, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Ла Лига. 35-й тур, 20 мая

Жирона – Вильярреал – 1:2

Голы: Лопес, 25 – Пино, 9, Морено, 90+4