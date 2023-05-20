20.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Испания20 мая 2023, 16:57 | Обновлено 20 мая 2023, 17:06
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Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
Цыганков результативными действиями не отметился
20 мая 2023, 16:57 | Обновлено 20 мая 2023, 17:06
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«Жирона» в матче чемпионата Испании принимала «Вильярреал», который еще продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
Команды обменялись голами в первом тайме, а встречи завершилась победой гостей со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте. Украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков провел на поле весь матч.
Команда Цыганкова имеет 48 очков и осталась на 7-й позиции.
Чемпионат Испании. 35-й тур
Жирона - Вильярреал 1:2
Голы: Лопес, 24 - Пино, 9, Морено, 90+4
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