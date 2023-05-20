Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч

«Жирона» в матче чемпионата Испании принимала «Вильярреал», который еще продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Команды обменялись голами в первом тайме, а встречи завершилась победой гостей со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте. Украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков провел на поле весь матч.

Команда Цыганкова имеет 48 очков и осталась на 7-й позиции.

Чемпионат Испании. 35-й тур

Жирона - Вильярреал 1:2

Голы: Лопес, 24 - Пино, 9, Морено, 90+4