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  4. Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
Чемпионат Испании
Жирона
20.05.2023 15:00 – FT 1 : 2
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
20 мая 2023, 16:57 | Обновлено 20 мая 2023, 17:06
1534
0

Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч

Цыганков результативными действиями не отметился

20 мая 2023, 16:57 | Обновлено 20 мая 2023, 17:06
1534
0
Жирона пропустила на 94-й минуте, Цыганков отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» в матче чемпионата Испании принимала «Вильярреал», который еще продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Команды обменялись голами в первом тайме, а встречи завершилась победой гостей со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте. Украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков провел на поле весь матч.

Команда Цыганкова имеет 48 очков и осталась на 7-й позиции.

Чемпионат Испании. 35-й тур

Жирона - Вильярреал 1:2
Голы: Лопес, 24 - Пино, 9, Морено, 90+4

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Источник Sport.ua
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