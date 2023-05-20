Один из худших. Названа оценка Цыганкова за матч Жироны с Вильярреалом

В субботу, 20 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украинский футболист «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок, однако результативными действиями отличиться не смог.

После окончания встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.1 баллов. За 90 минут Виктор 43 раза дотронулся до мяча, отдал 24 точных передачи (68,6%), заблокировал 1 удар, выиграл 2 единоборства, 14 раз потерял владение и дважды отобрал мяч.

Оценка 6.1 является одной из худших в составе «Жироны». Ниже из игроков, которые вышли в старте хозяев, получили только Сантьяго Буэно (5.3) и Хуанпе (6.0).

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Вильярреала» Николас Джексон (8.9).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал – 1:2