Один из худших. Названа оценка Цыганкова за матч Жироны с Вильярреалом
Виктор провел на поле весь поединок, его команда проиграла со счетом 1:2
В субботу, 20 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Украинский футболист «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок, однако результативными действиями отличиться не смог.
После окончания встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.1 баллов. За 90 минут Виктор 43 раза дотронулся до мяча, отдал 24 точных передачи (68,6%), заблокировал 1 удар, выиграл 2 единоборства, 14 раз потерял владение и дважды отобрал мяч.
Оценка 6.1 является одной из худших в составе «Жироны». Ниже из игроков, которые вышли в старте хозяев, получили только Сантьяго Буэно (5.3) и Хуанпе (6.0).
Лучшим игроком встречи был признан форвард «Вильярреала» Николас Джексон (8.9).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал – 1:2
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Кстати Циганков очень неплохо 10-ку играл.
Он там в воротах станет скоро)))))
Короче вообще не соответствует действительности оценки.
Кто матч видел тот поймет