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  4. Один из худших. Названа оценка Цыганкова за матч Жироны с Вильярреалом
Испания
20 мая 2023, 17:56 |
396
1

Один из худших. Названа оценка Цыганкова за матч Жироны с Вильярреалом

Виктор провел на поле весь поединок, его команда проиграла со счетом 1:2

20 мая 2023, 17:56 |
396
1
Один из худших. Названа оценка Цыганкова за матч Жироны с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, состоялся матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украинский футболист «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок, однако результативными действиями отличиться не смог.

После окончания встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.1 баллов. За 90 минут Виктор 43 раза дотронулся до мяча, отдал 24 точных передачи (68,6%), заблокировал 1 удар, выиграл 2 единоборства, 14 раз потерял владение и дважды отобрал мяч.

Оценка 6.1 является одной из худших в составе «Жироны». Ниже из игроков, которые вышли в старте хозяев, получили только Сантьяго Буэно (5.3) и Хуанпе (6.0).

Лучшим игроком встречи был признан форвард «Вильярреала» Николас Джексон (8.9).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Вильярреал – 1:2

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Виктор Цыганков Жирона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига WhoScored лучший игрок Хуанпе
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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Умник
Ага и гол забил который отменили.))))
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+4
Умник
А еще 30 минут во втором тайме Жирона Вильяреал носом водила чудом выстоял Вильяреал.
Кстати Циганков очень неплохо 10-ку играл.
Он там в воротах станет скоро)))))
Короче вообще не соответствует действительности оценки.
Кто матч видел тот поймет
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0
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