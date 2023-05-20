20 мая на «Монтиливи» пройдет матч 35-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Вильярреалом». Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Клуб после 3-летней паузы вернулся в Ла Лигу. Примечательно, что снова пришлось бороться в стыковых поединках, но, в отличие от 2020-го и 2021-го, жирондинцы справились с этим успешно. Изначально их, несмотря на всю поддержку по структуре франшизы Манчестер Сити, считали аутсайдером высшего дивизиона. Но Мичел Санчес и его подопечные с самого начала темпорады смогли довольно бодро набирать очки. Более того, им оказалось мало просто закрепить за собой право и в следующем розыгрыше Примеры. Обеспечив прописку (и получив зимой хорошее усиление в лице Виктора Цыганкова), Жирона неожиданно, возможно, даже для себя оказался в числе претендентов на 7-е, еврокубковое место. В апреле-мае Жирона получалось много выигрывать. Но календарь концовки крайне непростой. Начали этот отрезок неплохо, с 2:2 против Реала Сосьедад, что идет на 4-м месте.

Вильярреал

Команда начинала сезон, как и пару предыдущих, при Эмери. Унаи достиг чуть ли не максимума с желтым субмарином - выиграл Лигу Европы (принеся заодно 1-й серьезный трофей для амбициозного клуба) в 2021-м, а через год дошли до полуфинала Лиги чемпионов, и там повторив максимальный результат подводников. Но при этом с ним результаты на внутренней арены падали, вплоть до 7-го места в прошлой темпораде. Похоже, завоевывать Лигу конференций стало не интересно самому наставнику, и тот осенью сбежал в Астон Виллу. Сменивший его Кике Сетьен сменил, поневоле, акценты. На международной арене его подопечные не блеснули. Но зато прибавили в Примере. Достаточно долго были даже претензии на 4-е место, но очень уж много было осечек. Но уж ниже 6-й позиции точно не опустятся. Особенно после разгромных 5:1 с Атлетиком.

Статистика личных встреч

В 2018-м году Жирона выиграла в последний раз. После этого четырежды кряду выиграл Вильярреал, причем в 3-х случаях, в том числе и в этом сезоне - 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но оба клуба в хорошей форме, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).