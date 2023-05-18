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  4. ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
Досье
18 мая 2023, 13:09 |
2891
0

ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги

Украинский специалист ждет еще одного финала в ОАЭ

18 мая 2023, 13:09 |
2891
0
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет эмиратский клуб «Аль-Айн», опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал победу своих подопечных в первом матче Кубка лиги ОАЭ:

«Хороший результат в нашей последней домашней игре сезона. Время сосредоточиться на втором этапе и взять еще одно место в финале, чтобы у нас был шанс завершить эту сложную кампанию на высокой ноте».

Ранее «Аль-Айн» Реброва проиграл в финале Кубка ОАЭ.

В ночь на 18 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Ребров уже подписал соглашение с УАФ и вскоре станет главным тренером сборной Украины.

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Сергей Ребров Аль-Айн Кубок лиги ОАЭ по футболу фото
Источник Instagram
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