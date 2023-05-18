ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
Украинский специалист ждет еще одного финала в ОАЭ
Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет эмиратский клуб «Аль-Айн», опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал победу своих подопечных в первом матче Кубка лиги ОАЭ:
«Хороший результат в нашей последней домашней игре сезона. Время сосредоточиться на втором этапе и взять еще одно место в финале, чтобы у нас был шанс завершить эту сложную кампанию на высокой ноте».
Ранее «Аль-Айн» Реброва проиграл в финале Кубка ОАЭ.
В ночь на 18 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что Ребров уже подписал соглашение с УАФ и вскоре станет главным тренером сборной Украины.
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