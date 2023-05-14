14.05.2023 16:00 – FT 0 : 3
Англия14 мая 2023, 21:47 | Обновлено 14 мая 2023, 21:53
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Эвертон – Ман Сити – 0:3. Дубль Гюндогана, гол Холанда. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
14 мая 2023, 21:47 | Обновлено 14 мая 2023, 21:53
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В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 и близок к чемпионству.
Дубль оформил Илкай Гюндоган, а Эрлинг Холанд забил рекордный 36-й гол в сезоне АПЛ.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы бедра.
АПЛ. 36-й тур. 14 мая
Эвертон – Манчестер Сити – 0:3
Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39
Видеообзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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