В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Эвертон» со счетом 3:0 и близок к чемпионству.

Дубль оформил Илкай Гюндоган, а Эрлинг Холанд забил рекордный 36-й гол в сезоне АПЛ.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко в заявку на матч не попал из-за травмы бедра.

АПЛ. 36-й тур. 14 мая

Эвертон – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39

Видеообзор матча