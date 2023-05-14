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Эвертон
14.05.2023 16:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
14 мая 2023, 02:10 |
19
0

Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 мая в 16:00 по Киеву

14 мая 2023, 02:10 |
19
0
Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая на «Гудисон Парк» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда повторяет прошлый сезон - тогда тоже приходилось бороться за выживание. И все решилось только в предпоследнем туре. Лэмпард рассматривался как герой, хотя нельзя сказать, что он предложил нечто уникальное, обеспечил серьезный прогресс. Это сказалось в новом розыгрыше, когда синие снова болтались неподалеку от самого дна турнирной таблицы. Сменивший его Шон Дайш уверенно стартовал, взял несколько побед. Но после 11-го марта никак не удавалось выиграть - а конкуренты прибавляли. Так что даже ничьи с Челси, Тоттенхэмом и Кристал Пэлас не уберегли от сползания на предпоследнее место. И, главное, не получилось выжать максимум в поединке против прямого конкурента, Лестера - ограничились 2:2. Зато потом удивили, выиграв на выезде у Брайтона, более того, разгромив его 5:1.

Манчестер Сити

Клуб сейчас больше будет думать не о нынешнем поединке. Ведь он приходится аккурат в паузу между первым и ответным поединком с Реалом в полуфинале Лиги чемпионов. В Мадриде англичане точно были не хуже матерого оппонента, но в итоге только благодаря мощному удару Де Брюйне вырвали ничью 1:1. Понятно, что главным сейчас и для Пепа Гвардиолы, и для его подопечных - это ответный поединок против матерых испанцев. Так что, скорее всего, сейчас горожане попытаются взять результат (а он тоже нужен - Арсенал пока что нельзя окончательно списывать со счетов) в том же стиле, что и в прошлом туре. Тогда чемпион довольно быстро забил дважды в ворота Лидса, и удерживал преимущество. Правда, в концовке пришлось понервничать: сначала Гюндоган не реализовал пенальти, и сразу Родриго свел преимущество к минимуму.

Статистика личных встреч

У Манчестер Сити было 10 побед кряду. Но в преддверии Нового года Эвертон взял ничью 1:1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев. Сити важно добыть успех при экономии сил, так что ставим на то, что гости выиграют в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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