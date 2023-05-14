Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без ошибок. Манчестер Сити разгромил Эвертон и укрепил лидерство
Чемпионат Англии
Эвертон
14.05.2023 16:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 17:57 |
812
0

Без ошибок. Манчестер Сити разгромил Эвертон и укрепил лидерство

Команда Миколенко остается около зоны вылета

14 мая 2023, 17:57 |
812
0
Без ошибок. Манчестер Сити разгромил Эвертон и укрепил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити продолжает двигаться к очередному титулу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла аутсайдера Эвертон со счетом 3:0.

Ливерпульская команда без Виталия Миколенко, который получил травму, остается в одном пункте над зоной вылета. А вот Манчестер Сити набрал 85 пунктов и оторвался от Арсенала на 4 пункта.

Команда Микеля Артеты позже сыграет с Брайтоном.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39

Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Голы: Мбуэмо, 20, Висса, 43

По теме:
Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Миколенко не попал в заявку на матч с Манчестер Сити. Известна причина
Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Вест Хэм Эвертон Виталий Миколенко Брентфорд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Футбол | 13 мая 2023, 18:54 50
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру

Президент «Ингульца» обещал «треснуть» донецкую команду, но не получилось

91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
Футбол | 13 мая 2023, 19:53 9
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «орлов»

Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Футбол | 14.05.2023, 08:35
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Динамо проиграло в день рождения, Магучих взяла 2 метра, Калинина – в ударе
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Футбол | 14.05.2023, 15:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Футбол | 14.05.2023, 15:55
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
12.05.2023, 17:21 9
Хоккей
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
13.05.2023, 15:54 142
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 2
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
12.05.2023, 21:09
Футбол
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
12.05.2023, 23:12 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
ЧМ по хоккею. Канада разобралась с Латвией, победа Швеции
12.05.2023, 22:34
Хоккей
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
Динамо – Черноморец – 2:3. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
13.05.2023, 16:15 14
Футбол
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
Зозуля разнес Андрея Шевченко за посиделки с Джоковичем
13.05.2023, 12:25 34
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности