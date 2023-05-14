Без ошибок. Манчестер Сити разгромил Эвертон и укрепил лидерство

Манчестер Сити продолжает двигаться к очередному титулу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла аутсайдера Эвертон со счетом 3:0.

Ливерпульская команда без Виталия Миколенко, который получил травму, остается в одном пункте над зоной вылета. А вот Манчестер Сити набрал 85 пунктов и оторвался от Арсенала на 4 пункта.

Команда Микеля Артеты позже сыграет с Брайтоном.

Чемпионат Англии. 36-й тур

Эвертон - Манчестер Сити 0:3

Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39

Брентфорд - Вест Хэм 2:0

Голы: Мбуэмо, 20, Висса, 43