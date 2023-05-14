Без ошибок. Манчестер Сити разгромил Эвертон и укрепил лидерство
Команда Миколенко остается около зоны вылета
Манчестер Сити продолжает двигаться к очередному титулу АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде обыграла аутсайдера Эвертон со счетом 3:0.
Ливерпульская команда без Виталия Миколенко, который получил травму, остается в одном пункте над зоной вылета. А вот Манчестер Сити набрал 85 пунктов и оторвался от Арсенала на 4 пункта.
Команда Микеля Артеты позже сыграет с Брайтоном.
Чемпионат Англии. 36-й тур
Эвертон - Манчестер Сити 0:3
Голы: Гюндоган, 37, 51, Холанд, 39
Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Голы: Мбуэмо, 20, Висса, 43
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