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Эвертон
14.05.2023 16:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 11:46 | Обновлено 14 мая 2023, 11:48
105
0

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 16:00 поединок 36-го тура Английской Премьер-Лиги

14 мая 2023, 11:46 | Обновлено 14 мая 2023, 11:48
105
0
Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало – в 16:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Эвертон» в таблице чемпионата Англии занимает 17-е место с 32 очками после 35 матчей.

«Эвертон» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «Манчестер Сити» первая позиция в таблице Английской Премьер-лиге. «Горожане» имеют 82 пункта после 34 поединков.

Видеотрансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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