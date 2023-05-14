В воскресенье, 14 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало – в 16:00.

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«Эвертон» в таблице чемпионата Англии занимает 17-е место с 32 очками после 35 матчей.

«Эвертон» – «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «Манчестер Сити» первая позиция в таблице Английской Премьер-лиге. «Горожане» имеют 82 пункта после 34 поединков.

Видеотрансляцию матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.