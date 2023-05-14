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  4. Тренер Боруссии Дортмунд выразил разочарование победой 5:2 над Гладбахом
Германия
14 мая 2023, 11:08 | Обновлено 14 мая 2023, 11:15
268
0

Тренер Боруссии Дортмунд выразил разочарование победой 5:2 над Гладбахом

Эдин Терзич ожидал другого

14 мая 2023, 11:08 | Обновлено 14 мая 2023, 11:15
268
0
Тренер Боруссии Дортмунд выразил разочарование победой 5:2 над Гладбахом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал оценку победу команды над «Боруссией» Менхенгладбах (5:2) в 32-м туре Бундеслиги.

«Мы довольны результатом, а особенно игрой в первом тайме. Многое из того, что мы задумывали, сработало в первые 30 минут. Мы здорово вели единоборства, создавали отличные моменты и забивали. Но мы не всегда успевали перекрывать центр поля, на это было обращено внимание в перерыве. Мы хотели завершить матч всухую и контролировать игру до конца, но не получилось.

Будем двигаться дальше, осталось два матча. Следующий будет трудным – в гостях с «Аугсбургом», – заявил Терзич.

«Боруссия» Дортмунд в таблице чемпионата Германии занимает второе место с 67 очками. Лидирует «Бавария» , у которой 68 пунктов.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Эдин Терзич
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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