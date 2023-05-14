Тренер Боруссии Дортмунд выразил разочарование победой 5:2 над Гладбахом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал оценку победу команды над «Боруссией» Менхенгладбах (5:2) в 32-м туре Бундеслиги.

«Мы довольны результатом, а особенно игрой в первом тайме. Многое из того, что мы задумывали, сработало в первые 30 минут. Мы здорово вели единоборства, создавали отличные моменты и забивали. Но мы не всегда успевали перекрывать центр поля, на это было обращено внимание в перерыве. Мы хотели завершить матч всухую и контролировать игру до конца, но не получилось.

Будем двигаться дальше, осталось два матча. Следующий будет трудным – в гостях с «Аугсбургом», – заявил Терзич.

«Боруссия» Дортмунд в таблице чемпионата Германии занимает второе место с 67 очками. Лидирует «Бавария» , у которой 68 пунктов.