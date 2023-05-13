Боруссия Д переиграла Боруссию М, Бавария уничтожила Шальке

Состоялись шесть матчей чемпионата Германии по футболу.

«Боруссия Д» крупно обыграла «Боруссию М», «Бавария» безжалостно уничтожила «Шальке». Мюнхенский клуб продолжает лидировать, имея на одно очко больше за два тура до завершени чемпионата.

В других матчах «Унион» обыграл «Фрайбург», «Аугсбург» проиграл «Бохуму», «Айнтрахт Ф» разобрался с «Майнцем», а «Хоффенхайм» уступил «Вольфсбургу».

Чемпионат Германии. 32-й тур

«Боруссия Д» – «Боруссия М» – 5:2

Голы: Мален (5), пенальти Беллингем (18), Аллер (20), Аллер (32), Рейна (90+5) – пенальти Бенсебайни (75), Штиндль (85).

«Бавария» – «Шальке» – 6:0

Голы: Мюллер (21), пенальти Киммих (29), Гнабри (50, 65), Тель (80), Мазрауи (90+2).

«Унион» – «Фрайбург» – 4:2

Голы: Беренс (5), Беккер (36, 38), Лаидуни (80) – Гульде (56), пенальти Грифо (70).

«Бохум» – «Аугсбург» – 3:2

Голы: Антви-Аджей (2), автогол Гауэлеу (59), Лосилла (62), – Майер (29), Йебоа (85).

«Айнтрахт Ф» – «Майнц» – 3:0

Голы: пенальти Камада (18), Бута (40), Коло-Муани (59).

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм» – 2:1

Голы: Каминьски (15), Вальдшмидт (75) – автогол Гилавоги (90+3)

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