Украина. Премьер лига14 мая 2023, 09:50 |
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Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 мая в 15:00 поединок УПЛ
14 мая 2023, 09:50 |
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В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Рух». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
«Кривбасс» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия».
Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Рух» можно смотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.
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