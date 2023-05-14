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Чемпионат Украины
Кривбасс
14.05.2023 15:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 09:50 |
30
0

Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 15:00 поединок УПЛ

14 мая 2023, 09:50 |
30
0
Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Рух». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Кривбасс» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия».

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Рух» можно смотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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