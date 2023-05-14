В воскресенье, 14 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и «Рух». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

«Кривбасс» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия».

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Рух» можно смотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.