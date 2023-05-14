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  4. Матч Кривбасс – Рух начнется в 15:20
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 15:08 |
482
0

Матч Кривбасс – Рух начнется в 15:20

Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги

14 мая 2023, 15:08 |
482
0
Матч Кривбасс – Рух начнется в 15:20
ФК Кривбасс

Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Рухом», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещено на 20 минут.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:20.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух»

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Источник Sport.ua
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