Украина. Премьер лига14 мая 2023, 15:08 |
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Матч Кривбасс – Рух начнется в 15:20
Начало встречи перенесли из-за воздушной тревоги
14 мая 2023, 15:08 |
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Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Рухом», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещено на 20 минут.
Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:20.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух»
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