Матч Кривбасс – Рух начнется в 15:20

Из-за воздушной тревоги, которая была объявлена в Днепропетровской области, начало матча между «Кривбассом» и «Рухом», который пройдет на криворожском стадионе «Горняк», смещено на 20 минут.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:20.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Рух»