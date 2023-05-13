Карпаты Львов

13.05.2023 17:00 - : -
Украина. Первая лига13 мая 2023, 08:38 |
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Карпаты – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
13 мая 2023, 08:38 |
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В субботу, 13 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и запорожский «Металлург».
Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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