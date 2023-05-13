Карпаты Львов

В субботу, 13 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и запорожский «Металлург».

Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.