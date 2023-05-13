Карпаты Львов

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Украина. Первая лига
13 мая 2023, 08:38 |
57
0

Карпаты – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

13 мая 2023, 08:38 |
57
0
Карпаты – Металлург Запорожье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 13 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и запорожский «Металлург».

Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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