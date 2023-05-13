ЛНЗ обыграл Эпицентр, сенсационное поражение Карпат, уничтожение Полтавы

В субботу, 13 мая, состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета.

«Полтава» на своем поле разгромно проиграла ФСК «Мариуполь» со счетом 0:4. Интересно, что перед началом поединка хозяева считались фаворитами встречи.

В еще одном матче Группы вылета «Горняк-Спорт» сыграл вничью с «Диназом».

ЛНЗ в гостях на классе обыграл «Эпицентр» – 2:0.

Один из главных претендентов на выход в УПЛ «Карпаты» сенсационно проиграли на своем поле «Металлургу» из Запорожья. Единственный мяч на 60-й минуте забил Богдан Векляк.

Перва лига Украины. 13 мая

Группа вылета, 6-й тур

Полтава – ФСК «Мариуполь» – 0:4

Голы: Мочевинский, 45+2, Литовченко, 82, Быковский, 82, 85

Горняк-Спорт – Диназ – 1:1

Голы: Семка, 47 – Салабай, 2

Чемпионская группа, 6-й тур

Эпицентр – ЛНЗ – 0:2

Голы: Тищенко, 58, Норенков, 86

Карпаты – Металлург Запорожье – 0:1

Гол: Векляк, 60

Турнирное положение в Группе вылета: