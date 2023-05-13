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Чемпионат Украины
Карпаты Львов
13.05.2023 17:00 – FT 0 : 1
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
13 мая 2023, 20:25 |
606
0

ЛНЗ обыграл Эпицентр, сенсационное поражение Карпат, уничтожение Полтавы

Состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета

13 мая 2023, 20:25 |
606
0
ЛНЗ обыграл Эпицентр, сенсационное поражение Карпат, уничтожение Полтавы
ФК Карпаты Львов

В субботу, 13 мая, состоялись 4 мата Первой лиги Украины: 2 игры в Чемпионской группе и 2 – в Группе вылета.

«Полтава» на своем поле разгромно проиграла ФСК «Мариуполь» со счетом 0:4. Интересно, что перед началом поединка хозяева считались фаворитами встречи.

В еще одном матче Группы вылета «Горняк-Спорт» сыграл вничью с «Диназом».

ЛНЗ в гостях на классе обыграл «Эпицентр» – 2:0.

Один из главных претендентов на выход в УПЛ «Карпаты» сенсационно проиграли на своем поле «Металлургу» из Запорожья. Единственный мяч на 60-й минуте забил Богдан Векляк.

Перва лига Украины. 13 мая

Группа вылета, 6-й тур

Полтава – ФСК «Мариуполь» – 0:4
Голы: Мочевинский, 45+2, Литовченко, 82, Быковский, 82, 85

Горняк-Спорт – Диназ – 1:1
Голы: Семка, 47 – Салабай, 2

Чемпионская группа, 6-й тур

Эпицентр – ЛНЗ – 0:2
Голы: Тищенко, 58, Норенков, 86

Карпаты – Металлург Запорожье – 0:1
Гол: Векляк, 60

Турнирное положение в Группе вылета:

Турнирное положение в Чемпионской группе:

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Источник Sport.ua
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