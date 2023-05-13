Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк-Спорт – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Горняк-Спорт
13.05.2023 15:00 – 36 0 : 1
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 мая 2023, 14:55 |
58
0

Горняк-Спорт – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги

13 мая 2023, 14:55 |
58
0
Горняк-Спорт – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура группы вылета Первой лиги Украины по футболу, в котором «Горняк-Спорт» примет «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

События матча

2’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Салабай (Диназ).
По теме:
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Реал Фарма – Чайка, Нива Б – Металлург-2, Кремень-2 – Нива В. Смотреть LIVE
смотреть онлайн Горняк-Спорт Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
Футбол | 13 мая 2023, 13:13 8
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале

Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь

КУЗНЕЦОВ: Нам с Михайличенко предлагали хорошие деньги и квартиры в Москве
Футбол | 13 мая 2023, 10:10 6
КУЗНЕЦОВ: Нам с Михайличенко предлагали хорошие деньги и квартиры в Москве
КУЗНЕЦОВ: Нам с Михайличенко предлагали хорошие деньги и квартиры в Москве

Легенды «Динамо» отказались выступать за сборную россии, несмотря на заманчивое предложение

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Футбол | 13.05.2023, 08:52
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС: «Мы в большом болоте. Надо бежать»
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Футбол | 13.05.2023, 05:53
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 8
Футбол
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
12.05.2023, 18:47
Хоккей
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
12.05.2023, 21:25 18
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
«За Украину, за Крым». Жена Усика подарила оккупантам минометный снаряд
11.05.2023, 09:31 1
Бокс
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
Неиспользованная возможность. Днепр-1 не сумел переиграть Александрию
11.05.2023, 14:52 109
Футбол
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
12.05.2023, 19:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности