13.05.2023 15:00 – 36’ 0 : 1
Украина. Первая лига13 мая 2023, 14:55 |
58
0
Горняк-Спорт – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги
13 мая 2023, 14:55 |
58
0
В субботу, 13 мая, состоится матч шестого тура группы вылета Первой лиги Украины по футболу, в котором «Горняк-Спорт» примет «Диназ» из Вышгорода. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
События матча
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Салабай (Диназ).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2023, 13:13 8
Олег Кузнецов не только построил успешную карьеру, но и хорошо воспитал дочь
Футбол | 13 мая 2023, 10:10 6
Легенды «Динамо» отказались выступать за сборную россии, несмотря на заманчивое предложение
Футбол | 13.05.2023, 08:52
Футбол | 13.05.2023, 05:53
Бокс | 12.05.2023, 23:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 14:55 8
12.05.2023, 18:47
12.05.2023, 21:25 18
13.05.2023, 00:05 3
11.05.2023, 09:31 1
11.05.2023, 14:52 109
11.05.2023, 20:00 15
12.05.2023, 19:17 1