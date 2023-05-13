Карпаты Львов

В субботу, 13 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и запорожский «Металлург». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Карпаты



Стремительно приближается окончание сезона Первой лиги Украины, однако ситуация в турнирной таблице продолжает быть достаточно напряженной. И если з командами в зоне прямого выхода в УПЛ мы уже определились, то с зоной переходных матчей дела обстоят не так однозначно. Впрочем, уже в ближайшее время львовские «Карпаты» будут иметь возможность решить все вопросы лично для себя, однако для этого им необходимо повторить успех образца начала чемпионского раунда – обыграть запорожский «Металлург».

Во втором туре чемпионского раунда «зелено-белые» добыли тяжелую победу со счетом 1:0 за счет автогола нападающего соперников Алексея Сидорова под конец первого тайма. Уже тогда этот результат казался достаточно важным в стратегическом плане для команды Андрея Тлумака, а после победы над «Оболонью» (2:1), так и вовсе, казалось, что «львы» таки сумеют ухватиться за прямую путевку. Однако ничейные исходы против ЛНЗ и «Кремня» (дважды по 1:1) шли вразрез этим планам, поэтому сейчас «Карпаты» идут только третьими в таблице, отстают от второй строчки на семь очков за три тура до конца чемпионата, но при этом преследователи готовы атаковать позиции львовян.

Металлург Зп



В том числе, в любой момент догнать команду Тлумака выразит желание и запорожский «Металлург». И когда еще подвернется прекрасная возможность реализовать эти планы, как не в последней очной встрече в этом сезоне. Расстояние между командами сейчас составляет всего три очка, но при этом между ними находится еще и ЛНЗ, у которого свои планы на переходные матчи против команд из «элитного» дивизиона. К слову, эти три очка запорожцы как раз и потеряли по итогам матча первого круга против «Карпат».

Впрочем, за последние две игры против тернопольской «Нивы» (1:1) и «Полесья» (0:1) «Металлург» имел возможность ликвидировать это отставание, но так и не победил. При этом, вокруг возможного участия команды Владимира Никитина в переходных матчах уже достаточно много конспирологии – то организаторы футбольных состязаний не пригласят на «встречу будущих кандидатов в УПЛ», то сомнительные и влияющие на результат эпизоды по ходу последних встреч команды будут возникать на ровном месте. В целом, в предстоящей игре все будет в руках самого «Металлурга». Победа оставит команду из Запорожья в игре перед матчами против «Эпицентра» и «Нивы», а поражение сделает эти встречи частью подготовки уже ко следующему сезону.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет уже 42 матча в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Лапицкий и Сергей Старча, а резервным арбитром отработает Степан Лапко. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Карпат» – 1 поражение, тогда как с «Металлургом» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы



«Карпаты»: Ильющенков – Дуць, Шах, Сакив – Когут, Чачуа, Тарануха, Галенков – Бобко, Кожанов – Хобленко.

«Металлург» Зп: Байда – Полевой, Палюх, Векляк, Воробей – Шалфеев, Снижко – Могильный, Сейтхалилов, Белоцерковец – Сидоров.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева вновь одолеют конкурентов с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.0 с коэффициентом 2.03.

13 мая, суббота