Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Металлург Зп. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Чемпионат Украины
Карпаты Львов
13.05.2023 17:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 мая 2023, 01:58 | Обновлено 13 мая 2023, 02:18
38
0

Карпаты – Металлург Зп. Прогноз и анонс на матч Первой лиги

Последний шанс для запорожцев зацепиться за переходные матчи

13 мая 2023, 01:58 | Обновлено 13 мая 2023, 02:18
38
0
Карпаты – Металлург Зп. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
ФК Карпаты Львов

В субботу, 13 мая, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч шестого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Карпаты» и запорожский «Металлург». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Карпаты


Стремительно приближается окончание сезона Первой лиги Украины, однако ситуация в турнирной таблице продолжает быть достаточно напряженной. И если з командами в зоне прямого выхода в УПЛ мы уже определились, то с зоной переходных матчей дела обстоят не так однозначно. Впрочем, уже в ближайшее время львовские «Карпаты» будут иметь возможность решить все вопросы лично для себя, однако для этого им необходимо повторить успех образца начала чемпионского раунда – обыграть запорожский «Металлург».

Во втором туре чемпионского раунда «зелено-белые» добыли тяжелую победу со счетом 1:0 за счет автогола нападающего соперников Алексея Сидорова под конец первого тайма. Уже тогда этот результат казался достаточно важным в стратегическом плане для команды Андрея Тлумака, а после победы над «Оболонью» (2:1), так и вовсе, казалось, что «львы» таки сумеют ухватиться за прямую путевку. Однако ничейные исходы против ЛНЗ и «Кремня» (дважды по 1:1) шли вразрез этим планам, поэтому сейчас «Карпаты» идут только третьими в таблице, отстают от второй строчки на семь очков за три тура до конца чемпионата, но при этом преследователи готовы атаковать позиции львовян.

Металлург Зп


В том числе, в любой момент догнать команду Тлумака выразит желание и запорожский «Металлург». И когда еще подвернется прекрасная возможность реализовать эти планы, как не в последней очной встрече в этом сезоне. Расстояние между командами сейчас составляет всего три очка, но при этом между ними находится еще и ЛНЗ, у которого свои планы на переходные матчи против команд из «элитного» дивизиона. К слову, эти три очка запорожцы как раз и потеряли по итогам матча первого круга против «Карпат».

Впрочем, за последние две игры против тернопольской «Нивы» (1:1) и «Полесья» (0:1) «Металлург» имел возможность ликвидировать это отставание, но так и не победил. При этом, вокруг возможного участия команды Владимира Никитина в переходных матчах уже достаточно много конспирологии – то организаторы футбольных состязаний не пригласят на «встречу будущих кандидатов в УПЛ», то сомнительные и влияющие на результат эпизоды по ходу последних встреч команды будут возникать на ровном месте. В целом, в предстоящей игре все будет в руках самого «Металлурга». Победа оставит команду из Запорожья в игре перед матчами против «Эпицентра» и «Нивы», а поражение сделает эти встречи частью подготовки уже ко следующему сезону.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет уже 42 матча в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Лапицкий и Сергей Старча, а резервным арбитром отработает Степан Лапко. У Афанасьева есть опыт проведения матчей с участием «Карпат» – 1 поражение, тогда как с «Металлургом» он еще не пересекался.

Ориентировочные составы


«Карпаты»: Ильющенков – Дуць, Шах, Сакив – Когут, Чачуа, Тарануха, Галенков – Бобко, Кожанов – Хобленко.

«Металлург» Зп: Байда – Полевой, Палюх, Векляк, Воробей – Шалфеев, Снижко – Могильный, Сейтхалилов, Белоцерковец – Сидоров.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева вновь одолеют конкурентов с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.0 с коэффициентом 2.03.

13 мая, суббота

«Карпаты» – «Металлург» Зп
Львов. «Украина». 17:00
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков, Украина)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Металлург Запорожье прогнозы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»
Война | 12 мая 2023, 19:35 6
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Решено не называть цифры потерь. Но мы всех знаем»

До завершения войны цифры называть не планируют

ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
Футбол | 12 мая 2023, 21:09 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1

Марк Гуаль в последнее время выступал в Польше за «Ягеллонию»

Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Футбол | 13.05.2023, 02:55
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Источник: Арсенал интересуется центральным защитником РБ Лейпциг
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Футбол | 12.05.2023, 04:04
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 15
Война
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
ФОТО. Зинченко начал сотрудничество с мировым лидером в сфере медиа
12.05.2023, 12:27 11
Футбол
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
11.05.2023, 11:45 29
Футбол
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
12.05.2023, 11:35 8
Теннис
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
Волейболист ПИВОВАРЕНКО: «Из россии бежал тайно, поздней ночью»
11.05.2023, 07:00 5
Волейбол
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
ВИДЕО. Скандальный эпизод. Днепр-1 пытается доказать фол на Назаренко
11.05.2023, 18:41 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности