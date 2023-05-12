Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ

Звездный аргентинский форвард футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси недавно был отстранен от тренировок из-за своей несогласованной поездки с руководством парижан в Саудовскую Аравию.

Однако вскоре аргентинец вернулся к работе, что вызвало явное недопонимания скандальной ситуации от всех фанатов футбола.

Как сообщает RMC Sport, руководство «ПСЖ» перед отстранением игрока сообщило о своем решении самому Месси. Представители аргентинца сразу начали работать над скорейшей отменой наказания. В итоге представители Месси связались с «ПСЖ» и вместе составили тайный договор. В соглашении указывается, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.

Месси записал видеообращение, после которого он был снова допущен к работе с командой. Однако ни Месси, ни его представители не стали комментировать информацию о секретном соглашении, а «ПСЖ» опроверг эту информацию.