Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ
Скандальная ситуация улажена
Звездный аргентинский форвард футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси недавно был отстранен от тренировок из-за своей несогласованной поездки с руководством парижан в Саудовскую Аравию.
Однако вскоре аргентинец вернулся к работе, что вызвало явное недопонимания скандальной ситуации от всех фанатов футбола.
Как сообщает RMC Sport, руководство «ПСЖ» перед отстранением игрока сообщило о своем решении самому Месси. Представители аргентинца сразу начали работать над скорейшей отменой наказания. В итоге представители Месси связались с «ПСЖ» и вместе составили тайный договор. В соглашении указывается, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.
Месси записал видеообращение, после которого он был снова допущен к работе с командой. Однако ни Месси, ни его представители не стали комментировать информацию о секретном соглашении, а «ПСЖ» опроверг эту информацию.
🚨 INFO RMC Sport : Un mea culpa minutieusement préparé. Vendredi dernier, Messi s'est excusé dans une vidéo après avoir voyagé sans l'accord du PSG en Arabie Saoudite. Un message livré après un contrat secret établi entre le clan du joueur et le club de la capitale. Coulisses.— RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2023
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