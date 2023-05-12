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Франция
12 мая 2023, 12:07 | Обновлено 12 мая 2023, 12:10
395
0

Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ

Скандальная ситуация улажена

12 мая 2023, 12:07 | Обновлено 12 мая 2023, 12:10
395
0
Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси недавно был отстранен от тренировок из-за своей несогласованной поездки с руководством парижан в Саудовскую Аравию.

Однако вскоре аргентинец вернулся к работе, что вызвало явное недопонимания скандальной ситуации от всех фанатов футбола.

Как сообщает RMC Sport, руководство «ПСЖ» перед отстранением игрока сообщило о своем решении самому Месси. Представители аргентинца сразу начали работать над скорейшей отменой наказания. В итоге представители Месси связались с «ПСЖ» и вместе составили тайный договор. В соглашении указывается, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее.

Месси записал видеообращение, после которого он был снова допущен к работе с командой. Однако ни Месси, ни его представители не стали комментировать информацию о секретном соглашении, а «ПСЖ» опроверг эту информацию.

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Лионель Месси ПСЖ тренировка дисквалификация штрафы
Источник RMC Sport
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