Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ

Нападающий Лионель Месси возобновил тренировки в «ПСЖ». Произошло это утром в понедельник, 8 мая, о чем сообщает пресс-служба парижского клуба.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что руководство «ПСЖ» уменьшило срок отстранения 35-летнего аргентинца от игр и тренировок с двух недель до одной.

Как известно, не так давно Месси без уведомления ездил в Саудовскую Аравию, за что клуб вынес ему наказание – как дисциплинарное, так и финансовое.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел за «ПСЖ» во всех турнирах 37 матчей, забил 20 голов, сделал 19 ассистов.