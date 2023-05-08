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  4. Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ
Франция
08 мая 2023, 14:30 | Обновлено 08 мая 2023, 14:35
386
0

Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ

Аргентинец присоединился к партнерам

08 мая 2023, 14:30 | Обновлено 08 мая 2023, 14:35
386
0
Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси возобновил тренировки в «ПСЖ». Произошло это утром в понедельник, 8 мая, о чем сообщает пресс-служба парижского клуба.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что руководство «ПСЖ» уменьшило срок отстранения 35-летнего аргентинца от игр и тренировок с двух недель до одной.

Как известно, не так давно Месси без уведомления ездил в Саудовскую Аравию, за что клуб вынес ему наказание – как дисциплинарное, так и финансовое.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провел за «ПСЖ» во всех турнирах 37 матчей, забил 20 голов, сделал 19 ассистов.

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Лионель Месси ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник ФК ПСЖ
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