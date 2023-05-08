Месси вернулся к тренировкам в ПСЖ
Аргентинец присоединился к партнерам
Нападающий Лионель Месси возобновил тренировки в «ПСЖ». Произошло это утром в понедельник, 8 мая, о чем сообщает пресс-служба парижского клуба.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что руководство «ПСЖ» уменьшило срок отстранения 35-летнего аргентинца от игр и тренировок с двух недель до одной.
Как известно, не так давно Месси без уведомления ездил в Саудовскую Аравию, за что клуб вынес ему наказание – как дисциплинарное, так и финансовое.
В нынешнем сезоне Лионель Месси провел за «ПСЖ» во всех турнирах 37 матчей, забил 20 голов, сделал 19 ассистов.
⚽️🔛 Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023
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