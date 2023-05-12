Украинская теннисистка завершила выступления на 25-тысячнике в США

Украинская теннисистка Анна Познихиренко (WTA 698) завершила выступления на грунтовом турнире серии ITF W25 в Орландо (США).

В 1/8 финала соревнований украинка уступила Каденс Брейс (Канда, WTA 403) в двух сетах.

ITF W25 Орландо. Грунт. 1/8 финала

Анна Познихиренко (Украина) – Каденс Брейс (Канада) [6] – 4:6, 2:6

В следующем раунде 25-тысячника в Орландо представительница Канада сыграет против Клерви Нгуну.