Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 07:12 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
75
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия

Доигрывание поединка 1-го тура УПЛ пройдет в Ужгороде 11 мая в 13:00

11 мая 2023, 07:12 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
75
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
СК Днепр-1

11 мая «Днепр-1» и «Александрия» проведут доигрывание матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». 23 ноября 2022 года матч была прерван на 10-й минуте при счете 0:0.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Setanta Sports: мы готовы далее вести диалог о правах на трансляцию УПЛ
Днепр-1 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Александрия где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Бокс | 10 мая 2023, 13:40 6
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри

Леннокс отдает должное украинцу, но больше верит в победу соотечественника

Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Теннис | 10 мая 2023, 18:10 7
Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в Риме обыграла Свитолину

Украинки выяснили отношения на старте турнира в столице Италии

Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Теннис | 10.05.2023, 23:26
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
Ястремская програла Калинской в первом раунде основы в Риме
ИНДЗАГИ: «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм»
Футбол | 11.05.2023, 01:41
ИНДЗАГИ: «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм»
ИНДЗАГИ: «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм»
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Футбол | 10.05.2023, 12:09
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
10.05.2023, 09:02 10
Футбол
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
09.05.2023, 03:57 3
Футбол
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
09.05.2023, 10:40 1
Бокс
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
10.05.2023, 12:44 15
Футбол
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я стал другим человеком, у меня было большое эго»
09.05.2023, 17:50 20
Бокс
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности