Украина. Премьер лига11 мая 2023, 07:12 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Доигрывание поединка 1-го тура УПЛ пройдет в Ужгороде 11 мая в 13:00
11 мая 2023, 07:12 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
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11 мая «Днепр-1» и «Александрия» проведут доигрывание матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». 23 ноября 2022 года матч была прерван на 10-й минуте при счете 0:0.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.
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