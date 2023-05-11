11 мая «Днепр-1» и «Александрия» проведут доигрывание матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». 23 ноября 2022 года матч была прерван на 10-й минуте при счете 0:0.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Александрия

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.