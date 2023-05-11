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Чемпионат Украины
Днепр-1
11.05.2023 13:00 – Матч прерван, 9’ 0 : 0
Александрия
23 ноября 2022 на 10-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги, доигрывание назначено на 11 мая 2023
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 06:47 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
181
0

Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 13:00 доигрывание поединка 1-го тура УПЛ

11 мая 2023, 06:47 | Обновлено 11 мая 2023, 07:21
181
0
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

11 мая состоится доигрывание многострадального матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Александрию».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встреча была назначена на август 2022 года, но матч перенесли из-за участия днепрян в квалификации Лиги Европы.

23 ноября 2022 года команды начали играть перенесенный матч, но из-за воздушной тревоги встреча была прервана на 10-й минуте при счете 0:0 и не возобновилась в тот же день.

Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.

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Источник Sport.ua
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