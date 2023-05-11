Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 13:00 доигрывание поединка 1-го тура УПЛ
11 мая состоится доигрывание многострадального матча 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Днепр-1» и «Александрию».
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Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встреча была назначена на август 2022 года, но матч перенесли из-за участия днепрян в квалификации Лиги Европы.
23 ноября 2022 года команды начали играть перенесенный матч, но из-за воздушной тревоги встреча была прервана на 10-й минуте при счете 0:0 и не возобновилась в тот же день.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.
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