Познихиренко уверенно вышла во второй круг турнира ITF в Орландо

Украинская теннисистка Анна Познихиренко (№698 WTA) в первом круге грунтового турнира серии ITF W25 в американском Орландо выяснила отношения с 27-летней представительницей Аргентины Бертой Бонарди (№554 WTA).

Девушки сыграли два сета. Оба раза успех сопутствовал 29-летней киевлянке – 6:2, 6:0.

ITF Орландо. Грунт. Первый круг

Анна Познихиренко (Украина) – Берта Бонарди (Аргентина) – 6:2, 6:0

Обыграв Бонарди, украинка во втором круге турнира сыграет либо с Маю Кроссли из Японии, либо с Каденс Брейс из США.