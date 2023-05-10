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  4. Познихиренко уверенно вышла во второй круг турнира ITF в Орландо
ITF
10 мая 2023, 19:56 | Обновлено 10 мая 2023, 20:02
227
0

Познихиренко уверенно вышла во второй круг турнира ITF в Орландо

Украинка разобралась с соперницей выше по статусу

10 мая 2023, 19:56 | Обновлено 10 мая 2023, 20:02
227
0
Познихиренко уверенно вышла во второй круг турнира ITF в Орландо
Instagram. Анна Познихиренко

Украинская теннисистка Анна Познихиренко (№698 WTA) в первом круге грунтового турнира серии ITF W25 в американском Орландо выяснила отношения с 27-летней представительницей Аргентины Бертой Бонарди (№554 WTA).

Девушки сыграли два сета. Оба раза успех сопутствовал 29-летней киевлянке – 6:2, 6:0.

ITF Орландо. Грунт. Первый круг

Анна Познихиренко (Украина) – Берта Бонарди (Аргентина) – 6:2, 6:0

Обыграв Бонарди, украинка во втором круге турнира сыграет либо с Маю Кроссли из Японии, либо с Каденс Брейс из США.

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Украинская теннисистка впервые с 2019 года выиграла парный трофей
Анна Познихиренко ITF Орландо
Источник Sport.ua
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