Познихиренко уверенно вышла во второй круг турнира ITF в Орландо
Украинка разобралась с соперницей выше по статусу
Украинская теннисистка Анна Познихиренко (№698 WTA) в первом круге грунтового турнира серии ITF W25 в американском Орландо выяснила отношения с 27-летней представительницей Аргентины Бертой Бонарди (№554 WTA).
Девушки сыграли два сета. Оба раза успех сопутствовал 29-летней киевлянке – 6:2, 6:0.
ITF Орландо. Грунт. Первый круг
Анна Познихиренко (Украина) – Берта Бонарди (Аргентина) – 6:2, 6:0
Обыграв Бонарди, украинка во втором круге турнира сыграет либо с Маю Кроссли из Японии, либо с Каденс Брейс из США.
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