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  4. Украинка Корашвили завершила борьбу на турнире ITF в Грузии
ITF
10 мая 2023, 18:32 | Обновлено 10 мая 2023, 19:15
226
0

Украинка Корашвили завершила борьбу на турнире ITF в Грузии

Одесситка проиграла во втором круге

10 мая 2023, 18:32 | Обновлено 10 мая 2023, 19:15
226
0
Украинка Корашвили завершила борьбу на турнире ITF в Грузии
Instagram. Александра Корашвили

Украинская теннисистка Александра Корашвили на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия) провела с Анной Кубаревой (№337 WTA) поединок второго круга.

Встреча продолжалась два сета и завершилась поражением Корашвили – 4:6, 3:6.

Ранее Корашвили и Кубарева друг с другом не встречались.

Качрети. Второй круг

Анна Кубарева – Александра Корашвили (Украина) – 6:4, 6:3

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Александра Корашвили ITF Качрети Анна Кубарева
Источник Sport.ua
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