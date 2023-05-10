ITF10 мая 2023, 18:32 | Обновлено 10 мая 2023, 19:15
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Украинка Корашвили завершила борьбу на турнире ITF в Грузии
Одесситка проиграла во втором круге
10 мая 2023, 18:32 | Обновлено 10 мая 2023, 19:15
226
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Украинская теннисистка Александра Корашвили на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия) провела с Анной Кубаревой (№337 WTA) поединок второго круга.
Встреча продолжалась два сета и завершилась поражением Корашвили – 4:6, 3:6.
Ранее Корашвили и Кубарева друг с другом не встречались.
Качрети. Второй круг
Анна Кубарева – Александра Корашвили (Украина) – 6:4, 6:3
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