Украинка Корашвили завершила борьбу на турнире ITF в Грузии

Украинская теннисистка Александра Корашвили на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия) провела с Анной Кубаревой (№337 WTA) поединок второго круга.

Встреча продолжалась два сета и завершилась поражением Корашвили – 4:6, 3:6.

Ранее Корашвили и Кубарева друг с другом не встречались.

Качрети. Второй круг

Анна Кубарева – Александра Корашвили (Украина) – 6:4, 6:3