Дарья Снигур – Анна Кубарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF 100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В первом раунде украинка сразится против Анны Кубаревой (№966 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ренатой Ямриховой (№477 WTA) или Викторией Грунчаковой (№233 WTA).