ITF17 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:17
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Дарья Снигур – Анна Кубарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Калдаш-да-Раинья
17 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:17
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17 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF 100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В первом раунде украинка сразится против Анны Кубаревой (№966 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ренатой Ямриховой (№477 WTA) или Викторией Грунчаковой (№233 WTA).
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