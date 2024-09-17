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ITF
17 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:17
254
1

Дарья Снигур – Анна Кубарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Калдаш-да-Раинья

17 сентября 2024, 13:10 | Обновлено 17 сентября 2024, 13:17
254
1
Дарья Снигур – Анна Кубарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

17 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF 100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В первом раунде украинка сразится против Анны Кубаревой (№966 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ренатой Ямриховой (№477 WTA) или Викторией Грунчаковой (№233 WTA).

📺 Видеотрансляция
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смотреть онлайн Дарья Снигур ITF Калдаш-да-Раинья
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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