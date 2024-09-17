Снигур победно начала выступления на турнире ITF в Португалии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире ITF 100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В первом раунде вторая сеяная украинка переиграла «нейтральную» теннисистку Анну Кубареву (№966 WTA), которая стартовала в квалификации.

Калдаш-да-Раинья. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Анна Кубарева (Португалия) – 6:2, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ренатой Ямриховой (№477 WTA) или Викторией Грунчаковой (№233 WTA).