ITF10 мая 2023, 08:30 |
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Анна Кубарева – Александра Корашвили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети
10 мая 2023, 08:30 |
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10 мая украинская теннисистка Александра Корашвили продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).
В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Анной Кубаревой (WTA 337), которая выступает без флага. Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Яшина – Шапатава. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки не играли друг с другом.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Айсегюль Мерт или Анны Броган (WTA 338).
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