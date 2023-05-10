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  4. Анна Кубарева – Александра Корашвили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
10 мая 2023, 08:30 |
169
0

Анна Кубарева – Александра Корашвили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети

10 мая 2023, 08:30 |
169
0
Анна Кубарева – Александра Корашвили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Корашвили

10 мая украинская теннисистка Александра Корашвили продолжит выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Анной Кубаревой (WTA 337), которая выступает без флага. Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Яшина – Шапатава. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Айсегюль Мерт или Анны Броган (WTA 338).

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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