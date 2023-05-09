Украинка Корашвили разгромила первую соперницу на турнире ITF в Грузии
Украинка не отдала ни одного гейма Жюльет Маццони из Франции
Украинская теннисистка Александра Корашвили успешно начала выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).
В первом раунде соревнований украинка переиграла Жюльет Маццони из Франции, не отдав сопернице ни одного гейма.
Качрети. Первый круг
Александра Корашвили (Украина) – Жюльет Маццони (Франция) – 6:0, 6:0
В следующем раунде Корашвили сыграет против восьмой сеяной Анны Кубаревой.
Корашвили перенесла тяжелую болезнь, это был ее третий матч после возвращения. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.
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