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  4. Украинка Корашвили разгромила первую соперницу на турнире ITF в Грузии
ITF
09 мая 2023, 10:54 | Обновлено 09 мая 2023, 11:04
231
0

Украинка Корашвили разгромила первую соперницу на турнире ITF в Грузии

Украинка не отдала ни одного гейма Жюльет Маццони из Франции

09 мая 2023, 10:54 | Обновлено 09 мая 2023, 11:04
231
0
Украинка Корашвили разгромила первую соперницу на турнире ITF в Грузии
Facebook. Александра Корашвили

Украинская теннисистка Александра Корашвили успешно начала выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).

В первом раунде соревнований украинка переиграла Жюльет Маццони из Франции, не отдав сопернице ни одного гейма.

Качрети. Первый круг
Александра Корашвили (Украина) – Жюльет Маццони (Франция) – 6:0, 6:0

В следующем раунде Корашвили сыграет против восьмой сеяной Анны Кубаревой.

Корашвили перенесла тяжелую болезнь, это был ее третий матч после возвращения. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.

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Александра Корашвили ITF Качрети Жюльет Маццони
Источник Sport.ua
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