ITF09 мая 2023, 02:11 | Обновлено 09 мая 2023, 02:18
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Александра Корашвили – Жюльет Маццони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда на турнире серии ITF W25 в Качрети
09 мая 2023, 02:11 | Обновлено 09 мая 2023, 02:18
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9 мая украинская теннисистка Александра Корашвили начнет выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).
В первом раунде соревнований украинка сыграет против Жюльет Маццони (WTA 1135) из Франции. Поединок состоится первым запуском. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки не играли друг с другом.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анны Кубаревой (WTA 337) из беларуси.
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