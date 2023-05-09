Александра Корашвили – Жюльет Маццони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Александра Корашвили начнет выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).

В первом раунде соревнований украинка сыграет против Жюльет Маццони (WTA 1135) из Франции. Поединок состоится первым запуском. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анны Кубаревой (WTA 337) из беларуси.

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