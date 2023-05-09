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ITF
09 мая 2023, 02:11 | Обновлено 09 мая 2023, 02:18
24
0

Александра Корашвили – Жюльет Маццони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда на турнире серии ITF W25 в Качрети

09 мая 2023, 02:11 | Обновлено 09 мая 2023, 02:18
24
0
Александра Корашвили – Жюльет Маццони. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Александра Корашвили

9 мая украинская теннисистка Александра Корашвили начнет выступления на хардовом турнире серии ITF W25 в Качрети (Грузия).

В первом раунде соревнований украинка сыграет против Жюльет Маццони (WTA 1135) из Франции. Поединок состоится первым запуском. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли друг с другом.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Анны Кубаревой (WTA 337) из беларуси.

📺 Видеотрансляция

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ITF Качрети Александра Корашвили смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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