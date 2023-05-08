Официальный Twitter-аккаунт клуба «Днепр-1» опубликовал пост с видео, на котором показано нарушения правил со стороны игроков «Черноморца» в матче 25-го тура УПЛ:

«Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча «Черноморец» – «Днепр-1».

Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?», – подписала публикацию пресс-служба «Днепра-1».

Поединок 25-го тура чемпионата Украины «Черноморец» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1.

Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что главный арбитр этого матча Дмитрий Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.

ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве