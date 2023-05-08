ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
Днепровский клуб выложил видео с моментами, где судья не назначил пенальти в ворота «Черноморца»
Официальный Twitter-аккаунт клуба «Днепр-1» опубликовал пост с видео, на котором показано нарушения правил со стороны игроков «Черноморца» в матче 25-го тура УПЛ:
«Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча «Черноморец» – «Днепр-1».
Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?», – подписала публикацию пресс-служба «Днепра-1».
Поединок 25-го тура чемпионата Украины «Черноморец» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1.
Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что главный арбитр этого матча Дмитрий Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.
ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
Тим, хто розповсюджує брехню про якесь кумівство та розмірковує про суддівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному господарів з першого тайму матчу Чорноморець - Дніпро-1. М'яч влучив у відставлену руку; відверто збили Рубчинського – і це не пенальті? pic.twitter.com/8euJFv949p— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 8, 2023
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Если бы только все арбитры трактовали это одинаково для всех команд.
Кому интересно гляньте на 70 какой то минуте.
но это 100% пенальти. не было удара с близкого расстояния, было время убрать руку, рука выставлена.
момент с падением Рубчинского это не пенальти, он не владел мячом и двигался "в игрока"
Обзоры Сетанты. Вот странным образом все вот эти ошибки в сторону дутого чемпиона не отображаются в обзорах . Посмотрите Минай - Шахтер - да там и намека нет на какой то скандал, с одного ракурса показано и ни слова. Та же Ворскла , ни левого пенальти нет , который Траоре не забил, ни причины назначения пенальти на последних минутах.
Т.е. если примером я игру не смотрел или из Баку условного глянул кто то, то вроде все очень даже чисто и красиво.
Такого я точно не ожидал от "транслятора"
Но это невозможно.
Какие смешные эти боты четвертые опзжшные
1. Момент с рукой - это 100% пенальти! Никто ж не будет спорить, что мяч попал в руку!? Если так, идеи дальше. Неестественное положение руки было!? Было. Поменял мяч траекторию после касания? Поменял. Привело это действие к тому, что атака Днепра не продолжилась? Привело. Игроки Днепра сразу остановились, потому что были уверены в пенке, так как если бы мяч в руку не попал, то игрок Днепра принял бы его на грудь и продолжил бы атаку.
2. Момент с падением в штрафной. Там пенки не было. По крайне мере с того ракурса, что показали.