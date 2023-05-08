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  4. ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
Украина. Первая лига
08 мая 2023, 23:05 |
1797
26

ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве

Днепровский клуб выложил видео с моментами, где судья не назначил пенальти в ворота «Черноморца»

08 мая 2023, 23:05 |
1797
26
ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве
УПЛ

Официальный Twitter-аккаунт клуба «Днепр-1» опубликовал пост с видео, на котором показано нарушения правил со стороны игроков «Черноморца» в матче 25-го тура УПЛ:

«Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча «Черноморец» – «Днепр-1».

Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?», – подписала публикацию пресс-служба «Днепра-1».

Поединок 25-го тура чемпионата Украины «Черноморец» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:1.

Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что главный арбитр этого матча Дмитрий Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.

ВИДЕО. Не пенальти? Днепр-1 опубликовал пост после обвинений в кумовстве

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Дмитрий Панчишин Евгений Красников Черноморец Одесса Черноморец - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи видео пенальти
Источник Sport.ua
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Комментарии 26
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avk2307
Таки да ,момент с рукой - пенальти. По крайней мере команде конкуренту  такой поставили в игре с Колосом  и Ворсклой (хотя там рука даже была в пределах туловища  и не увеличивала площадь, но не была прижата).
Если бы только все арбитры трактовали это одинаково для всех команд.
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+4
avk2307
Кстати о пенальти который Черноморцу дали. В игре Шахтер - Ворскла всем известный судья Балакин дал именно такой же, но ..... на матче был ВАР и пришлось отменить .
Кому интересно гляньте на 70 какой то  минуте.
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+3
Agent007
Рубчінскій сам поліз у ту гущу, не міг же ігрок іспаритись. За такоє пенальті не ставлять, а от за руку вполнє можуть поставити. Хіба ето природнє положення? Ішак Фуз Плейс, просипаємся. Ілі ти в запасі?
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+3
Gargantua
момент с рукой это пенальти. я во время трансляции прозевал этот момент. 
но это 100% пенальти. не было удара с близкого расстояния, было время убрать руку, рука выставлена.
момент с падением Рубчинского это не пенальти, он не владел мячом и двигался "в игрока"
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+2
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avk2307
 И очень кстати интересный момент!!!!
Обзоры Сетанты. Вот странным образом все вот эти ошибки в сторону дутого чемпиона не отображаются в обзорах . Посмотрите Минай - Шахтер - да там и намека нет на какой то скандал, с одного ракурса показано и ни слова. Та же Ворскла , ни левого пенальти нет , который Траоре не забил, ни причины назначения пенальти на последних минутах.
Т.е. если примером я игру не смотрел или из Баку условного глянул кто то, то вроде все очень даже чисто и красиво. 
Такого я точно не ожидал от "транслятора"
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+1
U FO
Главный вопрос , так это правда про кумовство ? Почему тогда не поменяли судью ? 
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Remark
Запасной удалил свой первый комент на этой ветке. Не выдержал позора! )
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+1
Akkerman65
Конечно, хотелось бы нового чемпиона, ДАЖЕ если это Днепр. И то что в команде деревяшки, и неинтеллигентное лицо красникова не помешали бы удовольствию от нового обладателя чемпионства. 
Но это невозможно.
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+1
fourth place
Мария remark,ты сегодня всю пенсию своей старухи проиграл или на завтра оставил ?
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-1
fourth place
У Марии remark с прогнозами не получается  ,так он  теперь по пенальти эксперт 
Какие смешные эти боты четвертые  опзжшные
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-1
Remark
Теперь по моментам:
1. Момент с рукой - это 100% пенальти! Никто ж не будет спорить, что мяч попал в руку!? Если так, идеи дальше. Неестественное положение руки было!? Было. Поменял мяч траекторию после касания? Поменял. Привело это действие к тому, что атака Днепра не продолжилась? Привело. Игроки Днепра сразу остановились, потому что были уверены в пенке, так как если бы мяч в руку не попал, то игрок Днепра принял бы его на грудь и продолжил бы атаку.
2. Момент с падением в штрафной. Там пенки не было. По крайне мере с того ракурса, что показали. 
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-1
fourth place
Четвертые шубкиси  все слезы пускают,не расстраивайтесь вы же не на своем законом 5-8 месте 
Ответить
-2
GloryUkraine
Це не пенальті. 
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-4
roman75zpr
Где там "откровенно сбили"?)
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-5
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fourth place
Красников ты за деньги коломойши да такой степени обнаглел с фейковым клубом ,что пенальти покупаешь за симуляцию в центре поля ,а потом ударить по воротам киприотов в лиге конференций не можете  
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-6
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