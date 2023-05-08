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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.05.2023 17:00 - : -
Лестер
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Англия
08 мая 2023, 05:30 | Обновлено 08 мая 2023, 05:31
24
0

Фулхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 мая в 17:00 по Киеву

08 мая 2023, 05:30 | Обновлено 08 мая 2023, 05:31
24
0
Фулхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Лестером». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда год назад доминировала в своем дивизионе. Но это было в Чемпионшипе, и такая статистика футбольного лифта при новом менеджере, Марку Силве, никого особенно не удивляла. Свои реальные оценки португалец стал зарабатывать в Премьер-Лиге в новом розыгрыше. И нужно признать, что он давно превзошел со своими подопечными любые ожидания. Давно стало понятно, что дачники, наконец-то, закрепились в АПЛ. Более того, ближе к весне заговорили о шансах лондонского коллектива на еврокубки. Но за это то ли не хватило сил бороться, то ли мотивация оказалась не достаточной для футболистов. Они проиграли, с учетом вылета из кубка, 5 матчей кряду. В апреле, правда, коттеджеры проснулись, победив кряду Эвертон и Лидс. Но более сильным, Астон Вилле, Манчестер Сити, Ливерпулю проигрывали.

Лестер

Клуб очень быстро прошел дорогу от претендента на 4-е место и участника еврокубков до коллектива, что столкнулся с реальной угрозой вылета в Чемпионшип. Звоночком должен был стать первый сезон, когда был спад на 8-ю позицию - но его не услышали. В итоге был провальный старт, когда в конце сентября было всего 1 очко в активе. Вроде бы Роджерс справился, и в середине зимы лисы были в числе середняков. Но потом команда рухнула в крутое пике, а Брендан расплатился за это отставкой. Его сменил Дин Смит, и, проиграв дебютный поединок Манчестер Сити, начал набирать очки. Вулверхэмптон получилось обыграть, с Лидсом отыгрались на ничью благодаря позднему голу Варди. С Эвертоном тоже разошлись ничьей, но веселее - 2:2.

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках клубы строго обменивались победами. В январе это сделали дачники на выезде за счет единственного мяча Митровича.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары как довольно равные. Так что используем нейтральные пари на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,79).

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Фулхэм Лестер Фулхэм - Лестер Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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