Англия09 мая 2023, 01:59 |
73
0
Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ
09 мая 2023, 01:59 |
73
0
В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «дачников».
АПЛ. 35-й тур, 8 мая
Фулхэм – Лестер – 5:3
Голы: Виллиан, 10, 70, Карлос Винисиус, 18, Кэрни, 44, 51 – Барнс, 59, 89, Мэддисон, 81
Читайте также:8 голов на двоих. Фулхэм обыграл Лестер
Видео голов и обзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 08 мая 2023, 13:31 28
Тарас Хтей не стесняется собирать средства военным, которые убивают его земляков
Футбол | 08 мая 2023, 06:42 17
Наставник «Черноморца» – о судействе в матче с «Днепром-1»
Теннис | 08.05.2023, 09:28
Футбол | 09.05.2023, 02:30
Футбол | 08.05.2023, 20:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2023, 11:20
08.05.2023, 15:17 47
07.05.2023, 19:54 4
08.05.2023, 16:32 3
07.05.2023, 07:35
07.05.2023, 15:02 22
07.05.2023, 11:22 11
07.05.2023, 09:06 26