В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «дачников».

АПЛ. 35-й тур, 8 мая

Фулхэм – Лестер – 5:3

Голы: Виллиан, 10, 70, Карлос Винисиус, 18, Кэрни, 44, 51 – Барнс, 59, 89, Мэддисон, 81