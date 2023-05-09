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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.05.2023 17:00 – FT 5 : 3
Лестер
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Англия
09 мая 2023, 01:59 |
73
0

Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура АПЛ

09 мая 2023, 01:59 |
73
0
Фулхэм – Лестер – 5:3. Дубль Виллиана. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между клубами «Фулхэм» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «дачников».

АПЛ. 35-й тур, 8 мая

Фулхэм – Лестер – 5:3

Голы: Виллиан, 10, 70, Карлос Винисиус, 18, Кэрни, 44, 51 – Барнс, 59, 89, Мэддисон, 81

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
81’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Лестер).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Том Кэрни (Фулхэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Винисиус (Фулхэм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Фулхэм).
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Источник Sport.ua
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