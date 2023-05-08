8 голов на двоих. Фулхэм обыграл Лестер

«Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ обыграл «Лестер», прервав серию из трех поражений подряд. Команды на двоих забили 8 голов, дубль оформил экс-игрок «Шахтера» Виллиан.

«Лестер» после этого поражения остается в опасной близости от зоны вылета. «Лисы» с 30 баллами в активе лишь по дополнительным показателям опережают «Лидс».

АПЛ. 35-й тур

«Фулхэм» – «Лестер» – 5:3

Голы: Виллиан 10, 70, Карлос Винисиус 18, Кейрни 44, 51 – Барнс 59, Мэддисон 81, Барнс 89