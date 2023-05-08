8 голов на двоих. Фулхэм обыграл Лестер
«Лестер» остается в опасной близости от зоны вылета
«Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ обыграл «Лестер», прервав серию из трех поражений подряд. Команды на двоих забили 8 голов, дубль оформил экс-игрок «Шахтера» Виллиан.
«Лестер» после этого поражения остается в опасной близости от зоны вылета. «Лисы» с 30 баллами в активе лишь по дополнительным показателям опережают «Лидс».
АПЛ. 35-й тур
«Фулхэм» – «Лестер» – 5:3
Голы: Виллиан 10, 70, Карлос Винисиус 18, Кейрни 44, 51 – Барнс 59, Мэддисон 81, Барнс 89
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