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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.05.2023 17:00 – FT 5 : 3
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2023, 19:46 | Обновлено 08 мая 2023, 19:47
324
0

8 голов на двоих. Фулхэм обыграл Лестер

«Лестер» остается в опасной близости от зоны вылета

08 мая 2023, 19:46 | Обновлено 08 мая 2023, 19:47
324
0
8 голов на двоих. Фулхэм обыграл Лестер
ФК Фулхэм

«Фулхэм» в матче 35-го тура АПЛ обыграл «Лестер», прервав серию из трех поражений подряд. Команды на двоих забили 8 голов, дубль оформил экс-игрок «Шахтера» Виллиан.

«Лестер» после этого поражения остается в опасной близости от зоны вылета. «Лисы» с 30 баллами в активе лишь по дополнительным показателям опережают «Лидс».

АПЛ. 35-й тур

«Фулхэм» – «Лестер» – 5:3
Голы: Виллиан 10, 70, Карлос Винисиус 18, Кейрни 44, 51 – Барнс 59, Мэддисон 81, Барнс 89

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Лестер Фулхэм Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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