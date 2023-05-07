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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «На поле каждый может ошибиться»
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 13:18 | Обновлено 07 мая 2023, 13:21
231
2

Артем БОНДАРЕНКО: «На поле каждый может ошибиться»

Хавбек «Шахтера» – о судействе в матче с «Минаем»

07 мая 2023, 13:18 | Обновлено 07 мая 2023, 13:21
231
2
Артем БОНДАРЕНКО: «На поле каждый может ошибиться»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

22-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о незасчитанном голе «Миная» (1:0) в ворота «горняков» в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сначала вообще ничего не понял, потому что и момент был быстрым и динамичным, и разглядеть что-то мне было трудно. Позже, конечно, стало ясно, что наши соперники, наверное, забили мяч в ворота.

Что ж, я соглашусь со всем, сказанным нашим клубом. Это досадный момент, но судейство, как и выступление самих футболистов, имеет такой нюанс, как человеческий фактор. На поле каждый может ошибиться.

Вот для этого и хотелось бы почаще видеть на матчах УПЛ ВАР, все-таки он снимает большинство вопросов по поводу основных футбольных противоречивых эпизодов. Думаю, при таких обстоятельствах вопросов было бы меньше. А так…

Что я могу сказать по этому моменту? Жаль, что это произошло. Однако были моменты, когда и не в нашу пользу ошибались судьи», - сказал Бондаренко.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Al1515
Почему то все ошибаются в одну пользу 
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0
Gorok
Бовдуренко має рацію, всі на полі помиляються на користь юзівської Копанки 
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-1
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