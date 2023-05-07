Артем БОНДАРЕНКО: «На поле каждый может ошибиться»

22-летний полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко высказался о незасчитанном голе «Миная» (1:0) в ворота «горняков» в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сначала вообще ничего не понял, потому что и момент был быстрым и динамичным, и разглядеть что-то мне было трудно. Позже, конечно, стало ясно, что наши соперники, наверное, забили мяч в ворота.

Что ж, я соглашусь со всем, сказанным нашим клубом. Это досадный момент, но судейство, как и выступление самих футболистов, имеет такой нюанс, как человеческий фактор. На поле каждый может ошибиться.

Вот для этого и хотелось бы почаще видеть на матчах УПЛ ВАР, все-таки он снимает большинство вопросов по поводу основных футбольных противоречивых эпизодов. Думаю, при таких обстоятельствах вопросов было бы меньше. А так…

Что я могу сказать по этому моменту? Жаль, что это произошло. Однако были моменты, когда и не в нашу пользу ошибались судьи», - сказал Бондаренко.