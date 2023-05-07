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Украина. Первая лига07 мая 2023, 09:23 | Обновлено 07 мая 2023, 09:27
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Кремень – Карпаты, Металлург – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги
07 мая 2023, 09:23 | Обновлено 07 мая 2023, 09:27
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7 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Читайте также:Металлург Зп – Полесье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Первая лига. 7 мая
13:30. Кремень Кременчуг – Карпаты Львов
16:00. Металлург Запорожье – Полесье Житомир
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