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Украина. Первая лига
07 мая 2023, 09:23 | Обновлено 07 мая 2023, 09:27
222
0

Кремень – Карпаты, Металлург – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

07 мая 2023, 09:23 | Обновлено 07 мая 2023, 09:27
222
0
Кремень – Карпаты, Металлург – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Кремень

7 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 7 мая

13:30. Кремень Кременчуг – Карпаты Львов

16:00. Металлург Запорожье – Полесье Житомир

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Источник Sport.ua
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