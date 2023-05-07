Первая лига. Карпаты не смогли обыграть Кремень

В поединке 5-го тура группы повышения Первой лиги Украины львовские Карпаты сыграли вничью с Кремнем из Кременчуга со счетом 1:1.

На 39-й минуте Кремень вышел вперед благодаря голу 21-летнего хавбека Кирилла Матвеева.

Отыграться Карпаты смогли лишь за 5 минут до конца основного времени. Головой забил Ростислав Тарануха после навеса от Алексея Хобленко.

Первая лига. 5-й тур

«Кремень» – «Карпаты» – 1:1

Голы: Матвеев (39) – Тарануха (85).

«Карпаты» поднялись на третью строчку в турнирной таблице и отстают от «Оболони» и «Полесья» на 8 и 6 баллов соответственно. При этом у житомирян остается игра в запасе. «Кремень» остался на последней позиции, имея в активе 5 очков.