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Кремень
07.05.2023 13:30 – FT 1 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
07 мая 2023, 16:25 | Обновлено 07 мая 2023, 16:31
673
0

Первая лига. Карпаты не смогли обыграть Кремень

Львовяне с трудом вырвали вничью в матче с аутсайдером

07 мая 2023, 16:25 | Обновлено 07 мая 2023, 16:31
673
0
Первая лига. Карпаты не смогли обыграть Кремень
ФК Карпаты Львов

В поединке 5-го тура группы повышения Первой лиги Украины львовские Карпаты сыграли вничью с Кремнем из Кременчуга со счетом 1:1.

На 39-й минуте Кремень вышел вперед благодаря голу 21-летнего хавбека Кирилла Матвеева.

Отыграться Карпаты смогли лишь за 5 минут до конца основного времени. Головой забил Ростислав Тарануха после навеса от Алексея Хобленко.

Первая лига. 5-й тур

«Кремень» – «Карпаты» – 1:1
Голы: Матвеев (39) – Тарануха (85).

«Карпаты» поднялись на третью строчку в турнирной таблице и отстают от «Оболони» и «Полесья» на 8 и 6 баллов соответственно. При этом у житомирян остается игра в запасе. «Кремень» остался на последней позиции, имея в активе 5 очков.

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Кремень Кременчуг Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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