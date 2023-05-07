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Металлург Зп
07.05.2023 16:00 - : -
Полесье
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Украина. Первая лига
07 мая 2023, 02:42 | Обновлено 07 мая 2023, 02:43
19
0

Металлург Зп – Полесье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги

Реванш на временном поле соперников, где те еще не побеждали?

07 мая 2023, 02:42 | Обновлено 07 мая 2023, 02:43
19
0
Металлург Зп – Полесье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
ФК Металлург Запорожье

В воскресенье, 7 мая, в Моршине на стадионе «Медык» состоится матч пятого тура чемпионской группы Первой лиги Украины по футболу, в котором сыграют запорожский «Металлург» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кривушкина из Харькова прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Металлург Зп


Продолжается борьба за места в украинской Премьер-лиге на следующий сезон, но поскольку с каждым последующим туром матчей в запасе у команд становится все меньше, то и вес каждого отдельно взятого результата возрастает. Запорожский «Металлург» также не против поговорить о своем возможном повышении в классе, но для этого команде Владимира Никитина заметно не хватает как очков в турнирной таблице, так и стабильности. И ведь начиналась финальная часть для этого коллектива очень оптимистично – с победы на выезде над «Полесьем», которое уже давно записывают в будущие участники «элитного» дивизиона (2:1).

Но за пределами родного стадиона затем «Металлургу» оказалось очень сложно достигать необходимых результатов. Можно сразу отметить, что в Моршине команда еще не побеждала. И при этом поражение от львовских «Карпат» (0:1) еще можно попытаться объяснить, а вот что делать с потерей очков в игре против «Нивы» (1:1) – большой вопрос. Именно результат встречи предыдущего тура на данный момент не позволяет запорожцам с уверенностью говорить о своем будущем. По результатам предстоящей встречи возможность получить прямую путевку в УПЛ для команды Никитина может быть окончательно закрыта, но и победа при этом ровным счетом ничего не гарантирует – дальше будет вторая игра против «Карпат», которая и станет ключевой для «металлургов».

Полесье


У житомирского «Полесья» в тоже самое время ситуация видится более очевидным образом. Команде Юрия Калитвинцева необходимо одержать победу над «Металлургом» на выезде не только для удовлетворения собственной спортивной жажды реванша, но и для того, чтобы вернуть себе первую строчку турнирной таблицы, которую так и норовит отобрать киевская «Оболонь». Дополнительным бонусом при этом будет потенциальное увеличение отрыва от преследователей до девяти очков, если «Карпаты» проиграют явному аутсайдеру в лице «Кремня». С учетом еще трех встреч до завершения сезона, без предстоящей, перспективы такого маневра очевидны.

Но так уж случилось, что, имея в распоряжении футболистов, чьи фамилии известны на уровне УПЛ, Юрий Калитвинцев никак не может привести свой коллектив к более-менее стабильной серии, как это было в первой части сезона. Даже с лучшим нападающим текущего розыгрыша на острие атаки, Филиппом Будковским, не удается обеспечивать себе стабильный прирост очков. Вот и случаются в итоге поражения по типу неудачи в первой игре против «Металлурга» или последующее проигранное лобовое столкновение с «Оболонью» (0:1). А успехи по типу победы над «ЛНЗ» (2:1) в последствии лишь вынуждены перекрывать эти осечки.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Дмитрий Кривушкин из Харькова, который на своем счету имеет уже 67 матчей в рамках первого дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Юрий Синишин, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. У Романова небольшой опыт проведения матчей с участием «Металлурга» – 1 победа, тогда как с «Полесьем» он пересекался два раза – 1 победа и 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Металлург» Зп: Николаенко – Доровенко, Палюх, Векляк, Сокол – Сейтхалилов, Крапивный, Белоцерковец – Сад – Сидоров, Могильный.

«Полесье»: Кудрик – Морговский, Шаповал, Гитченко, Морозко – Петрук, Кушниренко – Шастал, Грицук, Козак – Будковский.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре мы не увидим много голов. Нашей ставкой будет позиция – ТМ (2.0) с коэффициентом 2.15.

7 мая, воскресенье

«Металлург» Зп – «Полесье»
Моршин. «Медык». 16:00
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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прогнозы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье Житомир Металлург Запорожье
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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