Металлург Зп

В поединке 5-го тура группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» одержало победу над «Металлургом» из Запорожья со счетом 1:0.

Житомирская команда взяла три очка благодаря голу Дениса Янакова на 62-й минуте.

Первая лига. 5-й тур

«Металлург» – «Полесье» – 0:1

Гол: Янаков (62)

«Полесье» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая киевскую «Оболонь», которая идет второй, на один балл.

Напомним, ранее «Карпаты» не смогли обыграть «Кремень».