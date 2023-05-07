Металлург Зп

07.05.2023 16:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига07 мая 2023, 18:10 | Обновлено 07 мая 2023, 18:14
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Первая лига. Полесье одержало победу над Металлургом
Житомирская команда взяла три очка благодаря голу Дениса Янакова
07 мая 2023, 18:10 | Обновлено 07 мая 2023, 18:14
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В поединке 5-го тура группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» одержало победу над «Металлургом» из Запорожья со счетом 1:0.
Житомирская команда взяла три очка благодаря голу Дениса Янакова на 62-й минуте.
Первая лига. 5-й тур
«Металлург» – «Полесье» – 0:1
Гол: Янаков (62)
«Полесье» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая киевскую «Оболонь», которая идет второй, на один балл.
Напомним, ранее «Карпаты» не смогли обыграть «Кремень».
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