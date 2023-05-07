Металлург Зп

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07.05.2023 16:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 18:10 | Обновлено 07 мая 2023, 18:14
772
0

Первая лига. Полесье одержало победу над Металлургом

Житомирская команда взяла три очка благодаря голу Дениса Янакова

07 мая 2023, 18:10 | Обновлено 07 мая 2023, 18:14
772
0
Первая лига. Полесье одержало победу над Металлургом
ФК Полесье Житомир

В поединке 5-го тура группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» одержало победу над «Металлургом» из Запорожья со счетом 1:0.

Житомирская команда взяла три очка благодаря голу Дениса Янакова на 62-й минуте.

Первая лига. 5-й тур

«Металлург» – «Полесье» – 0:1
Гол: Янаков (62)

«Полесье» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, опережая киевскую «Оболонь», которая идет второй, на один балл.

Напомним, ранее «Карпаты» не смогли обыграть «Кремень».

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Первая лига Украины Полесье Житомир Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Денис Янаков
Источник Sport.ua
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