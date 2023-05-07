07.05.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига07 мая 2023, 09:06 | Обновлено 07 мая 2023, 09:25
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ФСК Мариуполь – Чернигов, Буковина – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 7 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги
07 мая 2023, 09:06 | Обновлено 07 мая 2023, 09:25
37
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7 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Первая лига. 7 мая
13:00. ФСК Мариуполь – Чернигов
14:00. Буковина Чернигов – Полтава
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