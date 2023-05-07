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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
07.05.2023 13:00 - : -
Чернигов
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Украина. Первая лига
07 мая 2023, 09:06 | Обновлено 07 мая 2023, 09:25
37
0

ФСК Мариуполь – Чернигов, Буковина – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 7 мая видеотрансляции матчей тура Первой лиги

07 мая 2023, 09:06 | Обновлено 07 мая 2023, 09:25
37
0
ФСК Мариуполь – Чернигов, Буковина – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Буковина

7 мая проходят очередные поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Первая лига. 7 мая

13:00. ФСК Мариуполь – Чернигов

14:00. Буковина Чернигов – Полтава

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Источник Sport.ua
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