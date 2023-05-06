06.05.2023 17:00 – FT 2 : 1
Англия06 мая 2023, 22:23 | Обновлено 06 мая 2023, 22:30
252
0
Манчестер Сити – Лидс – 2:1. Дубль Гюндогана. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии
06 мая 2023, 22:23 | Обновлено 06 мая 2023, 22:30
252
0
Вечером 6 мая состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии.
Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Это 10-я подряд победа горожан в АПЛ.
Дублем в первом тайме отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал ему дважды Рияд Марез.
На 84-й минуте Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти. Гости в конце сумели отквитать один гол, но не более того.
АПЛ. 35-й тур
Манчестер Сити – Лидс – 2:1
Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго Морено, 85.
Видеообзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2023, 18:55 19
«Синие» со счетом 3:1 обыграли «вишен»
Футбол | 06 мая 2023, 15:23 2
Браун Идейе утверждает, что является примерным семьянином
Футбол | 06.05.2023, 22:48
Футбол | 06.05.2023, 18:09
Футбол | 06.05.2023, 20:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2023, 20:41 10
06.05.2023, 03:23
04.05.2023, 18:38 3
04.05.2023, 19:40 27
05.05.2023, 07:35 1
04.05.2023, 17:11 6
04.05.2023, 17:43 22
05.05.2023, 15:25 20