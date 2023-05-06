Вечером 6 мая состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Это 10-я подряд победа горожан в АПЛ.

Дублем в первом тайме отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал ему дважды Рияд Марез.

На 84-й минуте Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти. Гости в конце сумели отквитать один гол, но не более того.

АПЛ. 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1

Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго Морено, 85.

Видеообзор матча