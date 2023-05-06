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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
06.05.2023 17:00 – FT 2 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 мая 2023, 22:23 | Обновлено 06 мая 2023, 22:30
252
0

Манчестер Сити – Лидс – 2:1. Дубль Гюндогана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии

06 мая 2023, 22:23 | Обновлено 06 мая 2023, 22:30
252
0
Манчестер Сити – Лидс – 2:1. Дубль Гюндогана. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гюндоган и Холанд

Вечером 6 мая состоялся матч 35-го тура чемпионата Англии.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Это 10-я подряд победа горожан в АПЛ.

Дублем в первом тайме отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал ему дважды Рияд Марез.

На 84-й минуте Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти. Гости в конце сумели отквитать один гол, но не более того.

АПЛ. 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1

Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго Морено, 85.

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Морено (Лидс).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
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Лидс чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Илкай Гюндоган Манчестер Сити - Лидс видео голов и обзор Рияд Марез Эрлинг Холанд Родриго Морено
Источник Sport.ua
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