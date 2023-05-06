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Манчестер Сити
06.05.2023 17:00 - : -
Лидс
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06 мая 2023, 02:09 | Обновлено 06 мая 2023, 02:13
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0

Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 6 мая в 17:00 по Киеву

06 мая 2023, 02:09 | Обновлено 06 мая 2023, 02:13
15
0
Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 мая на «Этихад» пройдет матч 35-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Лидсом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда набрала максимальные обороты на финальном отрезке. И сейчас шансы Пепа Гвардиолы на требл выглядят более чем реалистично! Но одновременно теперь ему нужно думать о том, как бы получше провести не этот поединок, а следующий. На той неделе англичанам начинать полуфинальный раунд Лиги чемпионов, причем против Реала. А именно ему в Мадриде уступили год назад на аналогичной стадии... При этом еще и будет в этом месяце манкунианское дерби в финале Кубка Англии. Ну, и в АПЛ в апреле получилось догнать конкурента, Арсенал, разбив его 4:1. Главное теперь не ответить на осечки канониров своими. Пока что нет признаков подобного, наоборот, в среду разгромили и Вест Хэм со счетом 3:0. Именно там Холланд побил бомбардирский рекорд, в дебютном, неполном сезоне забив уже 35 голов!

Лидс

Клуб проводит нынешний сезон очень уж похоже на предыдущий. Вот только не факт, что, как в 2022-м году, получится избежать падения в Чемпионшип. Спасителя, Джесси Марша, уволили в феврале, и это дало определенный эффект: Хави Грасия на новом месте хорошо начинал. Но в апреле было слишком уж много поражений, причем, как правило, крупных. Впрочем, и тогда белые смогли переиграть прямого конкурента, Ноттингем Форест. А с другим противником, Лестером, ограничились ничьей - пропустили от Варди на 80-й минуте. И даже не особенно мотивированному Борнмуту проиграли - сначала, в 1-м тайме, Лерма оформил дубль с интервалом в 4 минуты. А в итоге в этом поединке вишенки добились очередной крупной победы со счетом 4:1. Теперь играть с явно более мастеровитым противником, и снова на выезде.

Статистика личных встреч

Манчестер Сити выиграл все 3 крайних поединка. В том числе были и 7:0 в пользу подопечных Гвардиолы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в интригу в этой паре. Согласимся и ставим на горожан при форе -2,0 с коэффициент - 1,77.

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Источник Sport.ua
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