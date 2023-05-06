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06 мая 2023, 19:16 | Обновлено 06 мая 2023, 19:20
552
2

Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас

Состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу

06 мая 2023, 19:16 | Обновлено 06 мая 2023, 19:20
552
2
Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Дублем в этой игре отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал на него дважды Рияд Марез. Интересно, что на 84-й Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти.

Для «горожан» эта победа стала 10-й подряд в АПЛ.

«Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Кристал Пэлас» – 1:0. Единственный гол на 45+1 забил звездный форвард Гарри Кейн.

«Вулверхэмптон» огорчил «Астон Виллу». Подопечные Унаи Эмери со счетом 0:1 проиграли «волкам» в гостях. На 9-й минуте за хозяев отличился Тоти.

Чемпионат Англии по футболу. 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1
Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго, 85

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Кейн, 45+1

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Тоти, 9

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Springfield
Я уже сбился со счёта сколько голов Кейн забил в раздевалку на 45+!
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-1
pol-55
Як зачасто Кейн викочував паси,напарники лажали,пока сам не отримав,йому тепер приходиться крім боротьби в центрі і захисті приходиться вибивати м*яч з лінії воріт,терміново Тотему необхідний воротар,жовтих в Крістала збився з рахунку,до речі дивився сьогодні по корейському каналу бо ж грає Сон,який облажався на 75хв з виходом один в один.
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-1
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