Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас
Состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу
В субботу, 6 мая, состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Дублем в этой игре отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал на него дважды Рияд Марез. Интересно, что на 84-й Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти.
Для «горожан» эта победа стала 10-й подряд в АПЛ.
«Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Кристал Пэлас» – 1:0. Единственный гол на 45+1 забил звездный форвард Гарри Кейн.
«Вулверхэмптон» огорчил «Астон Виллу». Подопечные Унаи Эмери со счетом 0:1 проиграли «волкам» в гостях. На 9-й минуте за хозяев отличился Тоти.
Чемпионат Англии по футболу. 35-й тур
Манчестер Сити – Лидс – 2:1
Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго, 85
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Кейн, 45+1
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Тоти, 9
FULL-TIME | 🔟 @premierleague wins in a row! 👊— Manchester City (@ManCity) May 6, 2023
🔵 2-1 🟡 #ManCity pic.twitter.com/dEdtNfXC0n
Back to winning ways ✊ pic.twitter.com/4KPudp3oeX— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 6, 2023
Another win at Molineux!— Wolves (@Wolves) May 6, 2023
🐺⏱️ pic.twitter.com/8z6WtsXKKD
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