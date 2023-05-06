Ман Сити с дублем Гюндогана обыграл Лидс, Тоттенхэм выиграл у Кристал Пэлас

В субботу, 6 мая, состоялись 3 матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лидер АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле обыграл аутсайдера чемпионата «Лидс» со счетом 2:1. Дублем в этой игре отметился Илкай Гюндоган, а ассистировал на него дважды Рияд Марез. Интересно, что на 84-й Илкай мог сделать хет-трик, но он не реализовал пенальти.

Для «горожан» эта победа стала 10-й подряд в АПЛ.

«Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Кристал Пэлас» – 1:0. Единственный гол на 45+1 забил звездный форвард Гарри Кейн.

«Вулверхэмптон» огорчил «Астон Виллу». Подопечные Унаи Эмери со счетом 0:1 проиграли «волкам» в гостях. На 9-й минуте за хозяев отличился Тоти.

Чемпионат Англии по футболу. 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1

Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго, 85

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Кейн, 45+1

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Тоти, 9