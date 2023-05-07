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Тоттенхэм
06.05.2023 17:00 – FT 1 : 0
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2023, 05:43 | Обновлено 07 мая 2023, 06:03
81
0

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги

07 мая 2023, 05:43 | Обновлено 07 мая 2023, 06:03
81
0
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).

Единственный гол на 45+1 минуте забил знаменитый форвард Гарри Кейн.

АПЛ. 35-й тур, 6 мая

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Гарри Кейн, 45+1

Видеообзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Кейн Тоттенхэм - Кристал Пэлас видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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