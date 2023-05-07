06.05.2023 17:00 – FT 1 : 0
Англия07 мая 2023, 05:43 | Обновлено 07 мая 2023, 06:03
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Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0. Как забил Гарри Кейн. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги
07 мая 2023, 05:43 | Обновлено 07 мая 2023, 06:03
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В субботу, 6 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» дома минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0).
Единственный гол на 45+1 минуте забил знаменитый форвард Гарри Кейн.
АПЛ. 35-й тур, 6 мая
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0
Гол: Гарри Кейн, 45+1
Видеообзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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